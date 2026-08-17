Trung Quốc: Doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp cùng giảm tốc

Số liệu chính thức được công bố ngày 17/8 cho thấy doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7/2026 tăng chậm lại và thấp hơn so với các dự báo trước đó, qua đó phản ánh áp lực dai dẳng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), doanh số bán lẻ trong tháng 7 chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 1,5% trong cuộc khảo sát của Bloomberg và giảm so với mức tăng 1% của tháng 6.

Giới lãnh đạo Trung Quốc đã phải nỗ lực ứng phó với tình trạng tiêu dùng nội địa yếu kể từ sau đại dịch COVID-19, khi thực trạng này đang đe dọa đến tăng trưởng chung của nền kinh tế, cho dù xuất khẩu và một số ngành công nghệ cao vẫn ghi nhận sự bùng nổ.

Dữ liệu của NBS cũng cho thấy tăng trưởng sản lượng công nghiệp trong tháng 7 đã chậm lại còn 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 5,3% của tháng trước đó và không đạt mức dự báo 5% được đưa ra trong cuộc khảo sát của Bloomberg.

Các chỉ số trên được đưa ra sau khi giới chức Trung Quốc hồi tháng trước cho biết nền kinh tế nước này trong quý 2 vừa qua ghi nhận tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong hơn 3 năm qua.

Chính phủ Trung Quốc hiện đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức 4,5–5,0%, mức mục tiêu chính thức thấp nhất trong hàng chục năm qua.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy những thách thức mà Chính phủ Trung Quốc đang phải đối mặt, dữ liệu từ NBS cho biết đầu tư vào tài sản cố định trong giai đoạn từ tháng 1-7 năm nay đã giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Rà soát và tăng cường giám sát chính sách phí của nền tảng số trung gian bán lẻ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc xây dựng, điều chỉnh và áp dụng chính sách phí đối với các nền tảng số trung gian bán lẻ.

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