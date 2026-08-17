Hàn Quốc thúc đẩy hệ sinh thái trung tâm dữ liệu AI trị giá gần 850 tỷ USD

Hàn Quốc đang thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AIDC) với tổng công suất mục tiêu 18,4 GW, quy mô đầu tư ước khoảng 1.200.000 tỷ won (khoảng 847 tỷ USD), đồng thời tăng cường năng lực doanh nghiệp trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã thành lập “Liên minh Trung tâm dữ liệu AI (AIDC)” theo mô hình hợp tác công - tư, với sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp và tổ chức.

Liên minh nhằm xây dựng hệ sinh thái AIDC trong nước, tạo cơ hội để các doanh nghiệp trình diễn, công nghiệp hóa và xuất khẩu công nghệ.

Theo Foxconn, xây dựng một trung tâm dữ liệu AI công suất 1 GW cần khoảng 47 tỷ USD. Với mục tiêu 18,4 GW, tổng quy mô đầu tư tiềm năng có thể lên tới khoảng 1.200 nghìn tỷ won, mở ra cơ hội lớn cho các ngành sản xuất máy chủ, thiết bị điện, hệ thống làm mát, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Hàn Quốc hiện chưa có năng lực đồng đều trong toàn bộ chuỗi giá trị AIDC. Các lĩnh vực như sản xuất máy chủ AI, phần mềm vận hành nhà máy AI, thiết kế và xây dựng trung tâm dữ liệu, cùng một số hệ thống năng lượng và làm mát vẫn phụ thuộc đáng kể vào doanh nghiệp nước ngoài.

Đặc biệt, thị trường máy chủ AI hiện chủ yếu do các doanh nghiệp Mỹ và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) chi phối.

Một số doanh nghiệp Hàn Quốc đang mở rộng sang các lĩnh vực này. Naver tham gia cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI, trong khi SK Telecom và LG Uplus hướng tới vận hành trung tâm dữ liệu AI.

LG Electronics đã tham gia hệ sinh thái DSX AI Factory của NVIDIA với công nghệ làm mát, còn Samsung Electronics mở rộng sang lĩnh vực này thông qua việc mua lại công ty Đức Fläkt.

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng Liên minh AIDC sẽ thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp cung cấp và sử dụng hạ tầng AI, qua đó tạo thị trường cho công nghệ trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành các sản phẩm có khả năng xuất khẩu./.

Làn sóng đầu tư AI thúc đẩy lợi nhuận từ Samsung Electro-Mechanics và LG Innotek Nếu xu hướng đầu tư AI tiếp tục duy trì, doanh nghiệp linh kiện điện tử Hàn Quốc sẽ hưởng lợi trong trung và dài hạn ở các lĩnh vực liên quan đến máy chủ AI, trung tâm dữ liệu, bán dẫn hiệu năng cao.

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