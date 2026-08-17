Hàn Quốc xem xét mở rộng kho dự trữ dầu chiến lược thêm 30-40 triệu thùng

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét mở rộng sức chứa kho dự trữ dầu chiến lược thêm khoảng 30-40 triệu thùng, cao hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung và đặt ra yêu cầu tăng cường an ninh năng lượng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc dự kiến công bố vào tháng tới bản sửa đổi “Kế hoạch Dự trữ Dầu mỏ lần thứ 5 (2026-2030)” cùng “Kế hoạch Cơ bản về An ninh Tài nguyên.”

Chính phủ sẽ điều chỉnh mục tiêu dự trữ dầu để ứng phó với các cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng.

Quy mô mở rộng cụ thể vẫn đang được thảo luận, song có khả năng đạt 30-40 triệu thùng, gấp 1,5-2 lần mức 20 triệu thùng trong kế hoạch ban đầu. Việc mở rộng nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước khi xảy ra khủng hoảng, đồng thời duy trì xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ và đáp ứng nhu cầu dự trữ chung quốc tế.

Hiện các kho dự trữ chiến lược của Chính phủ Hàn Quốc có sức chứa khoảng 146 triệu thùng, trong đó khoảng 100 triệu thùng là dầu dự trữ của chính phủ và khoảng 30 triệu thùng thuộc chương trình dự trữ chung quốc tế.

Tính cả lượng dầu do khu vực tư nhân, trong đó có các nhà máy lọc dầu, nắm giữ, tổng dự trữ của Hàn Quốc vào khoảng 190 triệu thùng, tương đương hơn 200 ngày tiêu thụ, vượt mức 90 ngày theo tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Tuy nhiên, nếu vẫn duy trì xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ ở mức bình thường trong trường hợp khủng hoảng, thời gian dự trữ được ước tính chỉ khoảng 68 ngày.

Để vừa bảo đảm nguồn cung trong 90 ngày vừa duy trì xuất khẩu, Hàn Quốc cần khoảng 252 triệu thùng, dựa trên mức tiêu thụ 2,8 triệu thùng/ngày, đồng nghĩa phải bổ sung hơn 60 triệu thùng.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ xác định quy mô mở rộng cuối cùng trên cơ sở cân nhắc khả năng tài chính, diện tích kho chứa và sự đồng thuận của người dân địa phương./.

ASEAN thúc đẩy xây dựng cơ chế dự trữ dầu mỏ khu vực Việc triển khai APSA thể hiện nỗ lực của ASEAN trong ứng phó với những tác động từ tình hình Trung Đông; ASEAN đang hướng tới những cơ chế hợp tác cụ thể nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực.

​

​

​