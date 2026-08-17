Thanh Hóa sớm khắc phục các dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận về việc thanh tra các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn xã Nga Sơn, liên quan đến việc đầu tư, giải phóng mặt bằng, quản lý vốn, đất đai, phát sinh nợ đọng xây dựng theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo kết luận thanh tra, Ủy ban Nhân dân xã Nga Sơn là chủ đầu tư 6 dự án, gồm 4 dự án thuộc Hạ tầng khu dân cư phía Đông đường Chi nhánh điện và 2 dự án thuộc Hạ tầng khu dân cư Mả Bịch, tiểu khu Thắng Thịnh. Đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các dự án có nguồn vốn đầu tư từ nguồn đấu giá cấp quyền sử dụng đất tại chỗ trước khi chia tỷ lệ, thời gian thực hiện từ năm 2020-2021; được chính quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu. Cả 6 dự án chưa giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công.

Tại thời điểm thanh tra, cả 6 dự án đã thi công, 5/6 dự án chưa được bố trí vốn và chưa giải ngân, 2/6 dự án đã tổ chức nghiệm thu, trong đó có một dự án đã nghiệm thu hoàn thành công trình. Thanh tra tỉnh xác định việc tổ chức thực hiện các dự án còn tồn tại, khuyết điểm, vi phạm ở hầu hết các giai đoạn, làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, một số vi phạm kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa được kịp thời khắc phục, giải quyết.

Việc quyết định chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và phê duyệt dự án chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Các cơ quan liên quan chưa đánh giá đầy đủ khả năng cân đối vốn, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện giải phóng mặt bằng và các điều kiện bảo đảm thực hiện dự án; một số dự án được quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 6 dự án chưa tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thanh tra tỉnh xác định trách nhiệm đối với những tồn tại, vi phạm nêu trên thuộc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn (trước đây) qua các thời kỳ, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nga Sơn (trước đây) với tư cách chủ đầu tư, Ban Quản lý các dự án qua các thời kỳ cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã Nga Sơn thực hiện kết luận thanh tra; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm thuộc thẩm quyền; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn thực hiện các dự án; tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Địa phương phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó kế thừa số liệu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thực hiện nếu có đủ cơ sở pháp lý; quản lý, triển khai 6 dự án bảo đảm đúng quy định.

Trước khi tiếp tục thi công, đưa công trình vào sử dụng, Ủy ban Nhân dân xã Nga Sơn phải kiểm tra, đánh giá chất lượng, kiểm định các hạng mục đã thi công, xử lý kỹ thuật đối với các hạng mục đã thực hiện theo quy định.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Sơn khẩn trương thực hiện kết luận và kiến nghị thanh tra. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Nga Sơn phải chủ trì, chủ động phối hợp với các sở, ngành rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý còn thiếu hoặc sai sót của các dự án; báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Ủy ban Nhân dân xã Nga Sơn tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan; đánh giá kết quả kiểm điểm và báo cáo Thanh tra tỉnh để theo dõi, xử lý sau thanh tra.

Theo báo cáo, khi triển khai Dự án 1 đến Dự án 4, nhà thầu xây lắp đã ứng trước 2.838.066.500 đồng để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 40 hộ. Tại thời điểm thanh tra, nội dung này không có hồ sơ, tài liệu kèm theo để kiểm tra. Chính quyền địa phương chưa thực hiện đủ trách nhiệm quản lý về đất đai và trật tự xây dựng, thiếu kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm, để xảy ra việc thi công trên diện tích đất chưa được giải phóng mặt bằng, không đúng quy hoạch được duyệt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Sơn Nguyễn Văn Dũng cho biết Ủy ban Nhân dân xã đang phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh để khắc phục các dự án tồn đọng kéo dài, sớm đưa các dự án vào khai thác sử dụng. Dự kiến đối với các được dự án sớm, trong tháng 9 sẽ hoàn thành; dự án phải làm các thủ tục, quy trình phức tạp, chậm nhất đến hết năm 2026 phải hoàn thành./.

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