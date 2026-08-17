Ngành thuế đổi mới phương thức quản lý, lấy dữ liệu và rủi ro làm nền tảng

Ngày 17/8, Cục Thuế và Đoàn chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực trạng và nghiên cứu các giải pháp đổi mới mô hình quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn, hướng tới tăng cường quản lý rủi ro tuân thủ và tiệm cận các thông lệ quốc tế.

Tại phiên họp, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết các khuyến nghị của IMF về đánh giá hiệu quả quản lý thuế, quản lý rủi ro tuân thủ và hiện đại hóa phương thức quản lý người nộp thuế có giá trị cả về chuyên môn và thực tiễn. Nhiều nội dung đã và đang được Cục Thuế nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức bộ máy, quy trình nghiệp vụ và phương thức quản lý thuế.

Ngành thuế Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách sâu rộng với nhiều thay đổi quan trọng về thể chế và phương thức quản lý. Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, tạo khuôn khổ pháp lý mới cho hoạt động quản lý thuế. Cùng với việc vận hành tổ chức bộ máy theo mô hình mới, ngành thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử và các nguồn dữ liệu liên thông, tăng cường phân tích rủi ro, quản lý tuân thủ và cung cấp dịch vụ thuế trên môi trường số.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết số thu từ nhóm doanh nghiệp lớn chiếm khoảng 25% tổng thu nội địa. (Ảnh: Cục Thuế)

Những thay đổi này mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực quản trị, chất lượng dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, công nghệ và đội ngũ công chức thuế. Hiện Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý 393 doanh nghiệp, trong đó có nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy mô lớn và các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành, lĩnh vực đặc thù. Mặc dù số lượng không lớn so với toàn hệ thống, số thu từ nhóm doanh nghiệp này chiếm khoảng 25% tổng thu nội địa.

Đây là nhóm người nộp thuế có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, cơ cấu sở hữu và tổ chức kinh doanh phức tạp, phát sinh nhiều giao dịch liên kết, giao dịch xuyên biên giới, nghiệp vụ tài chính đặc thù và các hoạt động kinh doanh mới trong nền kinh tế số.

Theo Phó Cục trưởng Lê Long, rủi ro tuân thủ đối với nhóm doanh nghiệp này không chỉ nằm ở đăng ký, kê khai và nộp thuế mà tập trung nhiều hơn vào việc xác định nghĩa vụ thuế, giao dịch liên kết và chuyển giá, phân bổ chi phí, vốn và tài sản vô hình, xác định thu nhập từ các hoạt động đặc thù, áp dụng hiệp định thuế cũng như xử lý các giao dịch kinh doanh mới phát sinh.

Do đó, quản lý doanh nghiệp lớn không thể chỉ dựa trên từng cuộc kiểm tra hoặc xử lý rủi ro sau khi đã phát sinh. Yêu cầu đặt ra là phải nhận diện rủi ro sớm hơn, phân bổ nguồn lực có trọng tâm, lựa chọn biện pháp quản lý phù hợp với từng mức độ tuân thủ, đồng thời tăng cường hỗ trợ để người nộp thuế tuân thủ chính sách pháp luật thuế.

Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị chương trình hợp tác lần này, gồm đánh giá độc lập, khách quan về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nhân sự và các quy trình nghiệp vụ cốt lõi của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn; Xác định mức độ trưởng thành hiện tại trong áp dụng quản lý rủi ro tuân thủ và khoảng cách so với thông lệ quốc tế; Tư vấn các công cụ có thể áp dụng ngay; Phác thảo mô hình vận hành tương lai khả thi kèm bộ chỉ số đo lường hiệu quả; Và, xây dựng Kế hoạch hành động cải cách làm cơ sở để Cục Thuế cụ thể hóa thành các nhiệm vụ công tác.

Ông Patrick De Mets đánh giá cao sự chủ động của Cục Thuế trong việc đổi mới phương thức quản lý thuế. (Ảnh: Cục Thuế)

Ông Patrick De Mets, chuyên gia IMF đánh giá cao sự chủ động của Cục Thuế trong việc đổi mới phương thức quản lý thuế, đặc biệt là định hướng chuyển từ quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên rủi ro và mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Ông nhấn mạnh trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng phức tạp, việc xây dựng một mô hình quản lý chuyên sâu đối với nhóm doanh nghiệp lớn là yêu cầu cần thiết, qua đó giúp cơ quan thuế tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực, doanh nghiệp và giao dịch tiềm ẩn rủi ro cao, đồng thời nâng cao chất lượng hỗ trợ đối với những người nộp thuế có mức độ tuân thủ tốt.

Với tinh thần hợp tác, cởi mở và hướng tới kết quả thực chất, chương trình làm việc giữa Cục Thuế và Đoàn chuyên gia IMF được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để ngành Thuế tiếp tục đổi mới mô hình quản lý doanh nghiệp lớn, nâng cao năng lực quản lý rủi ro tuân thủ, sử dụng hiệu quả nguồn lực và từng bước tiệm cận các thông lệ quốc tế tốt, phù hợp với yêu cầu cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế trong giai đoạn mới./.