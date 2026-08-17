Gia Lai sắp có cụm công nghiệp 65ha, vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng

Ngày 17/8, tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 3405/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tân Nghi, tại phường An Nhơn, với tổng mức đầu tư dự kiến 397 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại tổ dân phố Tân Nghĩa, phường An Nhơn, trên diện tích 65 ha. Công ty cổ phần đầu tư TTP GROUP là nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí để thực hiện dự án.

Dự án hướng đến xây dựng Cụm công nghiệp Tân Nghi theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái, tạo quỹ đất thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất đầu tư. Qua đó, dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập người lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp trong cơ cấu kinh tế địa phương.

Với diện tích 65 ha, dự án sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm san nền, giao thông nội bộ, hệ thống cấp và thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, cấp điện và cây xanh. Việc đầu tư hạ tầng theo hướng đồng bộ, an toàn, thuận lợi được xác định nhằm tạo điều kiện phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày chủ đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Theo kế hoạch, nhà đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý đầu tư dự án vào tháng 2/2027, khởi công xây dựng vào tháng 3/2027 và hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động trong tháng 3/2028.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường An Nhơn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Nhà đầu tư có trách nhiệm bảo đảm tiến độ, đồng thời tuân thủ các quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định pháp luật có liên quan.

Việc đầu tư Cụm công nghiệp Tân Nghi được kỳ vọng bổ sung quỹ đất sản xuất và hoàn thiện hạ tầng phục vụ thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương./.

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