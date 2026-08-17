Khởi tố 11 bị can liên quan đường dây mua bán thận

Tối 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua điều tra vụ án “Mua bán bộ phận cơ thể người” được phát hiện từ tháng 7/2026, đơn vị đã làm rõ hoạt động của các nhóm đối tượng môi giới mua bán thận, lợi dụng nhu cầu ghép thận của người bệnh và hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người có nhu cầu bán thận để trục lợi.

Theo kết quả điều tra, Phạm Đỗ Đăng Khoa (sinh năm 1989, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai), Phạm Thị Mỹ Hà (sinh năm 1994, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Cao Thị Dự (sinh năm 1988, xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) giữ vai trò chính trong vụ án.

Các đối tượng trực tiếp tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu ghép thận với người có nhu cầu bán thận; thỏa thuận giá, quyết định các khoản chi phí và phân công thành viên thực hiện những công việc liên quan.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, tham gia các hội, nhóm liên quan đến hiến, ghép thận hoặc thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm người có nhu cầu.

Khi có người liên hệ, nhóm này đưa ra mức chi phí từ 1,4-1,5 tỷ đồng cho một ca ghép thận và tìm người bán thận có chỉ số sức khỏe phù hợp.

Các đối tượng tìm kiếm những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần tiền để thỏa thuận mua thận với giá thấp hơn số tiền đã thống nhất với người có nhu cầu ghép thận, qua đó tạo khoản chênh lệch để hưởng lợi bất chính.

Người trực tiếp tìm được người bán thận và giao dịch thành công có thể được hưởng 50 triệu đồng tiền giới thiệu; người được phân công đưa người bán và người nhận đi khám, xét nghiệm, theo dõi kết quả, hỗ trợ thủ tục được trả 10 triệu đồng cho mỗi ca thành công.

Đáng chú ý, để che giấu bản chất sự việc, các đối tượng hướng dẫn các bên thống nhất nội dung khai báo về mối quan hệ, lý do, động cơ hiến thận và cách trả lời bác sỹ, nhân viên y tế, người tư vấn pháp lý, đồng thời hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ phục vụ hồ sơ hiến, ghép.

Mặc dù hồ sơ thể hiện việc chuyển giao thận dưới hình thức tự nguyện hiến, tặng, thực tế các bên đã thỏa thuận trước về việc mua bán, giá bán và phương thức giao nhận tiền.

Sau khi trừ các khoản tiền mua thận, chi phí khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở, hoàn thiện hồ sơ và tiền công cho những người tham gia, khoản chênh lệch còn lại do người tổ chức hưởng lợi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người,” quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự.

11 bị can gồm: Phạm Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 1988, phường Phước Long), Phạm Nhất Tiến (sinh năm 1995, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau); Phạm Thị Mỹ Hà, Lê Bá Huy (sinh năm 1995, phường Bình Lợi Trung), Tô Minh Trung (sinh năm 1991, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long); Cao Thị Dự, Nguyễn Hoàng Quốc Thái (sinh năm 1995, xã Đất Đỏ), Ngô Thụy Tường Vy (sinh năm 1993, phường Phú Lâm), Cao Hữu Đông (sinh năm 1965, phường Hòa Hưng) và Huỳnh Thị Thúy Vân (sinh năm 1991, xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa).

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định./.

Thừa Thiên-Huế: Tạm giữ đối tượng môi giới mua bán thận với giá hơn 1 tỷ đồng Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mua một quả thận từ người hiến với giá từ 380-450 triệu đồng, sau đó môi giới bán cho người cần ghép thận với giá từ 1-1,45 tỷ đồng.