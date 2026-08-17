Khởi tố 3 bị can xâm phạm quyền tác giả trò chơi “Con đường tơ lụa”

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền tác giả” xảy ra tại phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1994, ở phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1992, ở Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh) và Phan Quang Huỳnh (sinh năm 1992, ở phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội).

Các đối tượng đã có hành vi sao chép, đánh cắp bản quyền trò chơi “Con đường tơ lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành rồi đưa vào vận hành trò chơi điện tử (game) lậu “Sro Thổ quỷ” nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một tài khoản Facebook quản trị trò chơi điện tử trực tuyến “Sro Thổ Quỷ” có dấu hiệu của việc phát hành trò chơi điện tử trực tuyến chưa được phê duyệt, cấp phép nội dung, kịch bản; sao chép, đánh cắp bản quyền trò chơi “Con đường tơ lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh do Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ngày 14/7, Ban chuyên án đã chia ra các tổ công tác khám xét nơi ở của các bị can và thu giữ các tài liệu, dữ liệu có liên quan.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2026 đến nay, Nguyễn Văn Hưng đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Văn Phúc và Phan Quang Huỳnh để tạo lập, quản trị và vận hành trò chơi điện tử lậu “Sro Thổ quỷ” nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Game “Sro Thổ quỷ” có hình thức, nội dung, cốt truyện, hình ảnh… tương tự như game online “Con đường tơ lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được cấp phép phân phối độc quyền dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam.

Các đối tượng trên đã thống nhất phương thức hoạt động, phân công thiết lập máy chủ, chỉnh sửa dữ liệu trò chơi, xây dựng website, quản trị hệ thống, quảng bá, thu hút người chơi, tổ chức nạp tiền và quản lý nguồn thu.

Các đối tượng đã vận hành các trò chơi điện tử (game) lậu thông qua các website, diễn đàn, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các nền tảng trực tuyến.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện ngoài hành vi xâm phạm quyền tác giả của các đối tượng quản lý, vận hành trò chơi bị khởi tố ở trên, còn một số người tham gia trò chơi có dấu hiệu thực hiện hành vi đánh bạc dưới nhiều hình thức mua, bán số lô, số đề với nhau và thông qua các phương thức liên lạc, giao dịch trên không gian mạng.

Căn cứ hành vi, chứng cứ, ngày 14/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can về tội “Đánh bạc” là Trần Thanh Vũ (sinh năm 1994, ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) và Đinh Đức Thắng (sinh năm 1995, ở xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm của bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định./.

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