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Tiến tới các công trình biểu tượng giữa Hà Nội và Moskva

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Nga tham gia tổ chức thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội.

Tâm Hằng
Đoàn công tác do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu làm việc của Đoàn với Quốc vụ khanh - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải LB Nga Dmitry Zverev. (Ảnh: TTXVN phát)
Đoàn công tác do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu làm việc của Đoàn với Quốc vụ khanh - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải LB Nga Dmitry Zverev. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cuộc làm việc giữa đoàn công tác liên ngành do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dẫn đầu và lãnh đạo thành phố Moskva ngày 17/8, hai bên đã trao đổi về việc Hà Nội và Moskva sẽ có thêm các công trình hữu nghị và đầu tư, gắn kết hai thủ đô.

Tại cuộc gặp hẹp với Phó Thị trưởng Moskva Alexander Gorbenko và cuộc gặp làm việc với người đứng đầu Cơ quan Quan hệ Quốc tế và Kinh tế đối ngoại của Thành phố Moskva Sergey Cheremin, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh nhiệm vụ cụ thể hóa các nội dung hợp tác theo Chương trình hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội-Moskva giai đoạn 2025-2027.

Theo đó, hai bên thảo luận các bước đi hoàn tất để thực hiện các công trình biểu tượng giữa hai thành phố, gồm dự án mở Nhà Moskva tại Hà Nội, xây dựng Trường kỹ thuật đa ngành Nga tại Hà Nội.

Chủ trương này đã được thông qua một thời gian trước đây, song còn một số khâu kỹ thuật còn vướng mắc. Thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm 2025 tới nay, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga phát triển rất mạnh mẽ, diễn ra nhiều hoạt động trao đổi, tiếp xúc, đặc biệt các chuyến thăm cấp cao và cấp cao nhất, cụ thể là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin vào tháng 1/2025, chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 5/2025. Kết quả Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật một lần nữa khẳng định sự nhất quán của Chính phủ hai nước về thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đang tích cực chuẩn bị cho Khóa họp lần thứ 26 diễn ra vào quý IV/2026 nhằm định hình các khuôn khổ hợp tác mới.

Trong bối cảnh đó, thành phố Hà Nội hết sức ủng hộ và quyết tâm hiện thực hóa chủ trương về các công trình biểu tượng, tương tự như công trình Trung tâm thương mại Hà Nội-Moskva đã hoạt động hiệu quả nhiều năm qua tại Moskva.

Tại cuộc gặp hẹp giữa Phó Thị trưởng Moskva và Bí thư Thành ủy Hà Nội, hai bên đã trao đổi chuyên sâu, nhằm thống nhất nhanh chóng các cơ chế phối hợp mang tính thực tiễn cao nhất, tập trung vào dự án Nhà Moskva tại Hà Nội, để có thể chuyển sang khâu chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư ngay trong tháng 9 tới.

Làm việc với người đứng đầu Cơ quan Quan hệ Quốc tế và Kinh tế đối ngoại của Thành phố Moskva, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể về hai dự án trên, đồng thời trao đổi về Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chính quyền thành phố Moskva trong lĩnh vực giao thông đường sắt đô thị, tập trung vào các khía cạnh: xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho hệ thống đường sắt đô thị của Hà Nội; nghiên cứu, xây dựng các thiết kế điển hình, thiết kế mô-đun hóa, kết hợp với các yếu tố kiến trúc văn hóa, lịch sử đặc trưng của Hà Nội; nghiên cứu giải pháp tích hợp, đồng bộ công nghệ cho các tuyến đường sắt đô thị bảo đảm khai thác, vận hành liên thông (trong đó có việc nghiên cứu hình thành Trung tâm điều hành tập trung NOCC); hợp tác đầu tư sâu rộng và toàn diện với các doanh nghiệp Nga để hình thành các liên danh thực hiện các dự án đường sắt đô thị (tương tự như Liên doanh Vietsovpetro).

Bí thư Thành ủy cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc huy động các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Nga tham gia tổ chức thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội.

Trước đó, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cũng dẫn đoàn công tác liên ngành đi khảo sát tại Trung tâm điều khiển hệ thống Metro, làm việc với công ty Metropoliten Moskva và một số doanh nghiệp trong ngành./.

(TTXVN/Vietnam+)
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