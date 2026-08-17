Mưa lớn tại Bắc Bộ, khả năng xuất hiện đợt lũ trên hệ thống các sông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các xã: Xuân Mai, Trần Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng di chuyển và phát triển về phía Đông Nam.

Từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 17/8, vùng mây dông gây ra mưa rào và dông cho các xã như Yên Xuân, Phú Cát, Xuân Mai, Trần Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Hòa Phú, Ứng Thiên, Vân Đình, Hòa Xá, Ứng Hòa...

Sau đó, vùng mưa dông tiếp tục ảnh hưởng tới các khu vực khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đối với diễn biến mưa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin từ đêm 17/8 đến ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 19/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 90-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Lào Cai, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm (tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt).

Trong chiều và đêm 17/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 18 đến 21/8, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ lên mức báo động 1 - báo động 2; thượng lưu các sông chính ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; các sông ở Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1; đỉnh lũ hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn ở dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

"Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1," Trưởng phòng Dự báo thủy văn Phùng Tiến Dũng lưu ý.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 17 và ngày 18/8, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngày 18/8, vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, trong đêm 17 và ngày 18/8, phía Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo đêm 18 và ngày 19/8, vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 2-3m, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8, sóng cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Hà Nội sẵn sàng phương án xử lý úng ngập trước dự báo mưa dông kéo dài Từ ngày 17 đến 25/8, Hà Nội được dự báo có khả năng xuất hiện mưa trong nhiều ngày liên tiếp; riêng giai đoạn từ ngày 18 đến 21/8, lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm/ngày.