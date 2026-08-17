Hạn hán nghiêm trọng tại nhiều quốc gia châu Âu

Với mực nước các con sông xuống mức thấp chưa từng thấy, những vụ cháy rừng nghiêm trọng, nắng nóng kỉ lục, phần lớn châu Âu đang oằn mình đối phó với tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.



Từ mùa Xuân, Thụy Sĩ và phần lớn châu Âu đã phải hứng chịu một đợt hạn hán bất thường.

Theo cập nhật mới nhất của Cơ quan Liên bang về Môi trường Thụy Sĩ, trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 31/7, khoảng 20% số trạm quan trắc trên toàn quốc đã ghi nhận những mức nước thấp kỷ lục mới.

Lưu lượng nước các dòng sông thấp hơn những mức tối thiểu từng được ghi nhận trong giai đoạn từ năm 1991-2020. Tại Basel (miền Tây Bắc), lưu lượng nước trung bình của sông Rhine trong tháng 7 thậm chí thấp hơn mức ghi nhận vào mùa Hè năm 2003, năm được đánh giá là nóng nhất từng được ghi nhận tại Thụy Sĩ kể từ khi bắt đầu quan trắc vào năm 1864.



Nhiều hồ cũng có mực nước thấp bất thường so với cùng thời điểm hằng năm.

Ngày 11/8, mực nước hồ Constance ở mức 394,97 m so với mực nước biển, thấp hơn 27 cm so với mức thấp nhất được ghi nhận trong giai đoạn 1991-2020.

Tình trạng khô hạn gây ra các vụ cháy rừng, làm giảm nguồn nước phục vụ người dân và ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Một số địa phương đã phải hạn chế sử dụng nước, trong đó có các biện pháp như cấm tưới cây hoặc đổ nước vào bể bơi.



Thời tiết cực đoan đang gây thiệt hại ngày càng lớn cho các nhà sản xuất phô mai Thụy Sĩ - trụ cột quan trọng của ngành nông nghiệp vùng cao của quốc gia này.

Tình trạng hạn hán và nhiệt độ cao đang gây tác động đáng kể đến sức khỏe vật nuôi và nguồn thức ăn chăn nuôi. Bò cho ít sữa hơn và nông dân ngày càng thiếu thức ăn chăn nuôi.

Một số trang trại thậm chí phải sử dụng nguồn thức ăn dự trữ dành cho mùa Đông để bù đắp tình trạng thiếu cỏ tươi.



Tại Hy Lạp, nhật báo Kathimerini ngày 16/8 đưa tin ít nhất 593 người trên đảo Salamis, phía Tây thủ đô Athens, đã được sơ tán do cháy rừng. Trước đó, tờ báo cho biết 2 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ cháy.

Theo báo cáo, đám cháy bùng phát tại bãi biển Saterli, sau đó lan sang các khu dân cư và thiêu rụi nhiều phương tiện. Khoảng 260 lính cứu hỏa, 58 xe chữa cháy, 10 máy bay và 7 trực thăng được huy động tham gia chữa cháy.



Còn tại Slovakia, cũng trong ngày 16/8, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại dãy núi Sulov Rocks, phía Tây Bắc nước này.

Các lực lượng thuộc Đội cứu hộ của Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Slovakia (HaZZ) cùng nhiều tình nguyện viên đã được huy động để tham gia dập tắt đám cháy.

Công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại do địa hình đặc biệt hiểm trở và khó tiếp cận. Đám cháy rừng bùng phát vào chiều 14/8./.

Nắng nóng khắc nghiệt bao trùm Trung Âu, nhiều nước khẩn cấp ứng phó Theo chuyên gia, nếu đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài, Trung Âu sẽ đối mặt với nhiều loại hình thiên tai xảy ra đồng thời, từ cháy rừng, hạn hán đến thiếu nước, gây áp lực lớn với hạ tầng năng lượng.

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