Philippines: 50 thành phố và thị trấn ban bố tình trạng thảm họa

Ngày 17/8, Chính phủ Philippines đã quyết định tạm ngừng việc học trực tiếp tại vùng thủ đô Manila và 12 tỉnh khác trong bối cảnh mưa lớn do các xoáy thuận nhiệt đới và gió mùa Tây Nam tiếp tục trút xuống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên khắp cả nước.



Theo đó, các trường học và cơ quan chính phủ tại những khu vực bị ảnh hưởng sẽ áp dụng các hình thức học tập và làm việc thay thế hình thức trực tiếp, ngoại trừ các dịch vụ tuyến đầu như y tế, ứng phó thiên tai và các đơn vị đảm nhiệm chức năng thiết yếu.

Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, ít nhất 50 thành phố và thị trấn đã ban bố tình trạng thảm họa, trong đó có các địa phương thuộc hai tỉnh Pampanga và Cavite.



Lượng mưa cực lớn đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng và sạt lở đất trên khắp Philippines. Bên cạnh đó, vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án kiểm soát lũ lụt gây chú ý trong thời gian qua đã khiến nhiều công trình hạ tầng trọng yếu tại Philippines bị bỏ dở hoặc không được bảo trì đúng mức, càng làm gia tăng áp lực đối với công tác ứng phó thiên tai của Philippines



Theo thống kê của Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD), khoảng 5,08 triệu người tại 10 khu vực ở Philippines đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa cực lớn do các xoáy thuận nhiệt đới và mưa gió mùa.



OCD cho biết khoảng 1,45 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó 24.893 người phải tìm nơi trú ẩn tại 523 trung tâm sơ tán. Chính phủ Philippines đến nay đã hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng 734,1 triệu peso (khoảng 11,93 triệu USD).



Thời tiết cực đoan đã khiến 23 người thiệt mạng, 17 người bị thương và một người mất tích. Theo OCD, tính đến ngày 17/8, thiên tai cũng đã làm hư hại 1.863 ngôi nhà, trong đó 182 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn./.

Bão Dolphin suy yếu nhưng tiếp tục gây mưa lớn, nguy cơ lũ lụt tại Trung Quốc Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, do dự báo từ 10-13/8, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Hồ Bắc cùng tỉnh Sơn Đông có thể xuất hiện mưa to đến rất to, cục bộ có mưa đặc biệt lớn.

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