Triển lãm hơn 100 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhân kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, sáng 18/8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang), Ban Quản lý Di tích tỉnh An Giang (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh An Giang) tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Tôn-Nhớ mãi ơn Người.”

Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng-người con ưu tú của quê hương An Giang, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hình ảnh, tư liệu giúp công chúng hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tình cảm của Người dành cho quê hương An Giang trong những năm tháng xa quê hoạt động cách mạng, cũng như tình cảm của nhân dân An Giang đối với Bác Tôn.

Triển lãm góp phần làm nổi bật những giá trị, phẩm chất bình dị mà cao quý của Bác Tôn, một nhà lãnh đạo luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên hết.

Ông Nguyễn Quang Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di tích tỉnh An Giang cho biết, triển lãm là dịp để tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, triển lãm góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân về tinh thần học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, noi theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Với gần 70 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Chủ tịch Tôn Đức Thắng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Dù ở cương vị nào, ông luôn giữ vững lòng trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, hết lòng phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân.

Những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu tại triển lãm sẽ góp phần tuyên truyền truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn.” Qua đó, công chúng, nhất là thế hệ trẻ, có thêm điều kiện tìm hiểu về một tấm gương sáng với lòng trung thành, sự tận tụy, đức hy sinh và tinh thần kiên cường của người chiến sĩ cộng sản.

Bên cạnh triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Tôn-Nhớ mãi ơn Người,” trong dịp kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Ban Quản lý Di tích tỉnh An Giang còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Các hoạt động được tổ chức với nội dung, hình thức phong phú như: Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi Cù Lao Ông Hổ với Bác Tôn lần thứ 8-năm 2026,” biểu diễn múa rối nước, Liên hoan Lân-Sư-Rồng Châu Phố, giao lưu nghệ thuật...

Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày kỷ niệm mà còn góp phần đưa hình ảnh, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với quê hương Bác Tôn tiếp tục được giới thiệu, lan tỏa trong cộng đồng.

Triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Tôn-Nhớ mãi ơn Người” mở cửa phục vụ nhân dân và du khách tham quan tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến hết tháng 8/2026./.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại đền thờ, tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung.

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