Văn hóa

Những sắc màu năm châu Miss World giữa biển trời di sản vịnh Hạ Long

Những dãy núi đá vôi kỳ vỹ và không gian tuyệt mỹ của vịnh Hạ Long đã để lại ấn tượng sâu sắc với các thí sinh Miss World 2026, khi 111 đại diện quốc tế có một ngày khám phá miền di sản.

M.Mai
Thí sinh Miss World giữa biển trời di sản vịnh Hạ Long. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Miss World giữa biển trời di sản vịnh Hạ Long. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Vịnh Hạ Long thực sự quá đẹp. Những dãy núi đá, mặt nước xanh và không gian rộng lớn tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng,” người đẹp Đan Mạch Josephine Emilie Meinert Bottger chia sẻ sau hành trình khám phá vịnh Hạ Long và cho biết những hoạt động ở Quảng Ninh đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong hành trình đồng hành cùng Miss World.

Cùng cảm nhận ấy, người đẹp Hàn Quốc Cha Minseo cho biết thời tiết thuận lợi giúp cô có trải nghiệm trọn vẹn vịnh với những khoảnh khắc ngắm nhìn toàn cảnh di sản, đồng thời bày tỏ mong muốn trở lại Hạ Long cùng gia đình, bạn bè.

Đây là những đánh giá tích cực sau một ngày khám phá những đảo đá đặc trưng, thưởng thức ẩm thực và ghi lại hình ảnh về cảnh quan vịnh Hạ Long của 111 thí sinh Miss World lần thứ 73.

Di chuyển giữa những dãy núi đá vôi trùng điệp, dàn thí sinh được giới thiệu về giá trị địa chất, địa mạo, cảnh quan và quá trình hình thành của vịnh Hạ Long. Khi hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái lần lượt hiện ra, nhiều người đẹp đã tập trung trên boong tàu để chụp ảnh, quay video và ngắm nhìn cảnh sắc.

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Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng các thí sinh khám phá vịnh Hạ Long. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Dưới ánh nắng xiên qua mặt vịnh, những chiếc váy nhiều màu sắc của các đại diện quốc tế góp phần mang đến những khung hình nổi bật giữa nền núi đá, biển xanh. Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc đồng hành cùng các thí sinh, giới thiệu thêm về cảnh quan và văn hóa của điểm đến.

Với hoạt động trải nghiệm này, giá trị quảng bá không chỉ nằm ở những khuôn hình được ghi lại, mà còn ở những cảm nhận chân thực của các nhan sắc quốc tế.

Một chuyến đi trên vịnh, một bữa ăn giữa biển trời hay khoảnh khắc chiêm ngưỡng những đảo đá biểu tượng… đều trở thành một phần ký ức về Việt Nam trong hành trình của mỗi thí sinh. Những sắc màu đến từ năm châu vì thế cũng góp thêm đa dạng góc nhìn mới, đưa vẻ đẹp của miền di sản đến gần hơn với công chúng quốc tế./.

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Hành trình khám phá di sản để lại nhiều ấn tượng cho các thí sinh năm châu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

(Vietnam+)
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