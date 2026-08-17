Spider-Man vững vàng vị trí quán quân Bắc Mỹ, cán mốc 2 tỷ USD toàn cầu

Bộ phim “Spider-Man: Brand New Day” tiếp tục tạo nên cơn sốt tại các phòng vé khi dẫn đầu bảng xếp hạng Bắc Mỹ trong tuần thứ ba liên tiếp, thu thêm khoảng 70 triệu USD trong cuối tuần qua, qua đó đưa tổng doanh thu toàn cầu vượt mốc 2 tỷ USD.

Theo số liệu ước tính do các hãng thống kê công bố tối 16/8, sản phẩm hợp tác mới của Sony và Marvel đạt doanh thu 70 triệu USD tại Mỹ và Canada trong tuần thứ ba công chiếu, nâng tổng doanh thu nội địa lên khoảng 785,8 triệu USD.

Với 118,7 triệu USD bổ sung từ các thị trường quốc tế, tác phẩm đã cán mốc 2,022 tỷ USD trên toàn cầu.

Thành tích này đưa “Spider-Man: Brand New Day” trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Sony, vượt qua kỷ lục do “Spider-Man: No Way Home” thiết lập năm 2021.

Bộ phim cũng gia nhập nhóm hiếm hoi những tác phẩm điện ảnh từng vượt mốc 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu, đồng thời trở thành một trong những bộ phim đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử.

Đáng chú ý, “Spider-Man: Brand New Day” đã vượt mốc 2 tỷ USD chỉ khoảng 18 ngày sau khi ra mắt, đứng sau “Avengers: Endgame” về tốc độ cán mốc này.

Thành tích tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt của thương hiệu Người Nhện và dòng phim siêu anh hùng Marvel tại các thị trường lớn. Trong phim, Tom Holland tiếp tục đảm nhận vai Peter Parker, cùng Zendaya (vai MJ), Jacob Batalon (vai Ned Leeds).

Câu chuyện xoay quanh Peter Parker sau khi xóa bỏ danh tính của mình, sống trong sự cô lập và tìm cách kết nối trở lại với MJ cùng người bạn thân Ned, trong lúc phải đối mặt với một mối đe dọa mới tại New York.

Ở vị trí thứ hai về doanh thu tại phòng vé Bắc Mỹ, “The Odyssey” của đạo diễn Christopher Nolan thu 23,2 triệu USD trong tuần thứ 5 công chiếu.

Tổng doanh thu nội địa của bộ phim đã đạt khoảng 504,7 triệu USD, trong khi doanh thu toàn cầu lên tới khoảng 1,29 tỷ USD.

Cuộc đua đáng chú ý nhất diễn ra ở vị trí thứ 3 khi hai bộ phim mới cùng khai thác đề tài khủng long nhưng hướng tới những nhóm khán giả khác nhau cạnh tranh quyết liệt.

“The End of Oak Street” của Warner Bros. đứng thứ 3 với khoảng 21 triệu USD từ 3.446 rạp trong tuần đầu công chiếu.

Bộ phim do David Robert Mitchell viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia của Anne Hathaway và Ewan McGregor, kể về một khu dân cư ngoại ô năm 1982 bất ngờ bị đưa trở lại thế giới tiền sử.

Tác phẩm thu thêm khoảng 26 triệu USD từ các thị trường quốc tế, nâng doanh thu mở màn toàn cầu lên khoảng 47 triệu USD.

Trong khi đó, “Paw Patrol: The Dino Movie” đứng thứ tư với 20,5 triệu USD. Bộ phim hoạt hình của Paramount Pictures được phát hành tại 3.545 rạp ở Mỹ và Canada, hướng tới khán giả gia đình và nhận điểm A từ CinemaScore. Doanh thu toàn cầu hiện đạt khoảng 69 triệu USD.

Thị trường điện ảnh Bắc Mỹ cũng khép lại mùa phim Hè 2026 với kết quả tích cực. Tổng doanh thu phòng vé mùa Hè đã vượt 4,2 tỷ USD, cao hơn khoảng 5,7% so với mùa Hè năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tính từ đầu năm, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ đã tiến sát 6,9 tỷ USD./.

Top 10 phim có doanh thu cao nhất tại Bắc Mỹ cuối tuần qua: 1. Spider-Man: Brand New Day - 70 triệu USD 2. The Odyssey - 23,2 triệu USD 3. The End of Oak Street - 21 triệu USD 4. Paw Patrol: The Dino Movie - 20,5 triệu USD 5. Katseye: Wild Hearts - 4 triệu USD 6. Six: The Musical Live - 3 triệu USD 7. The Brink of War - 2,7 triệu USD 8. Toy Story 5 - 2,3 triệu USD 9. One Night Only - 2 triệu USD 10. Vishwanath & Sons - 1,6 triệu USD.

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