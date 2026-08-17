Miss World 2026: Khi 111 người đẹp cùng kể một câu chuyện về Việt Nam

Lấm bùn trồng cây, tự tay vẽ nón lá, mò cua bắt ốc rồi chèo kayak trên biển, 111 thí sinh Miss World đang tiếp cận Việt Nam bằng những trải nghiệm có thể trở thành câu chuyện của riêng họ.

Không phải sân khấu, ánh đèn hay những bộ váy dạ hội, bùn đất của rừng ngập mặn mới là điểm bắt đầu cho một trong những trải nghiệm đáng nhớ của 111 thí sinh Miss World 2026 tại Hải Phòng.

Trong chặng hoạt động tại đất cảng, các đại diện quốc tế lần lượt trồng cây, mò cua bắt ốc, vẽ nón lá, thưởng thức sản vật địa phương, chèo kayak và khám phá công viên nước. Những hoạt động đời thường được đưa vào hành trình thi sắc đẹp, tạo nên một cách tiếp cận khác với điểm đến: để người trải nghiệm trực tiếp chạm vào thiên nhiên, văn hóa và đời sống thay vì chỉ ngắm nhìn qua những khung hình quảng bá.

Trải nghiệm văn hóa đậm “bản sắc Việt Nam”

Tại rừng ngập mặn Đồi Rồng, các thí sinh được giới thiệu về hệ sinh thái ven biển, vai trò của rừng đối với môi trường và đời sống. Sau đó, dàn thí sinh đi ủng, đeo găng tay xuống bãi bồi, tự trồng cây và tìm hiểu khả năng thích nghi của thực vật ngập mặn trong môi trường nước lợ.

Hình ảnh những người đẹp vốn quen với sân khấu, máy quay xuất hiện trong bộ đồ trải nghiệm, đôi tay lấm bùn tạo nên một lát cắt đặc biệt. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn đưa các thí sinh đến gần hơn với một phần đời sống ven biển.

Trải nghiệm mò cua, bắt ốc tiếp tục mở ra câu chuyện về hệ sinh thái và sinh kế địa phương. Từ những chi tiết nhỏ của đời sống, các đại diện quốc tế có thêm chất liệu để hiểu về không gian mà mình đang trải nghiệm.

Các người đẹp quốc tế lấm bùn trong trải nghiệm trồng cây, mò cua bắt ốc. (Ảnh: BTC)

Sau hoạt động ngoài trời, các thí sinh tham gia workshop vẽ nón lá. Mỗi người tự lựa chọn màu sắc, họa tiết hoặc thông điệp để tạo nên chiếc nón đồng thời là món quà lưu niệm mang dấu ấn cá nhân. Trà, bánh và táo Bàng La - sản vật gắn với Đồ Sơn - cũng được đưa vào chương trình. Cách kết hợp này giúp hành trình không chỉ có cảnh quan mà còn có sản vật, văn hóa và câu chuyện cộng đồng.

Hoạt động tại rừng ngập mặn vì thế tạo nên một lớp trải nghiệm phù hợp với tinh thần “Beauty With A Purpose” của Miss World: sắc đẹp gắn với trách nhiệm xã hội, cộng đồng và môi trường.

Rời không gian sinh thái, một nhóm thí sinh tiếp tục khám phá Dragon Beach. Bãi biển, quảng trường, cầu cảnh quan và những không gian ven biển trở thành bối cảnh ghi hình, trong khi hoạt động chèo kayak tạo thêm tương tác giữa các đại diện.

Với những thí sinh lần đầu trải nghiệm, việc giữ thăng bằng và phối hợp điều khiển kayak trở thành một thử thách thú vị. Hoạt động thể thao cũng tạo cơ hội để các đại diện đến từ nhiều quốc gia giao lưu tự nhiên hơn.

Thông tin từ ban tổ chức, Dragon Beach sẽ là nơi dự kiến diễn ra Vietnam Beauty Fashion Fest XVI kết hợp phần thi Top Model vào ngày 18/8. Việc trải nghiệm không gian trước khi bước vào phần thi giúp các thí sinh làm quen với cảnh quan biển và điều kiện sân khấu thực tế.

Các thí sinh trong hoạt động chèo kayak. (Ảnh: BTC)

Đồ Sơn “đa tầng” trong hành trình Miss World

Nếu rừng ngập mặn gợi mở câu chuyện về thiên nhiên, Dragon Beach cho thấy sức hút của biển và thể thao, thì Công viên nước Thủy Tinh đại diện cho không gian vui chơi, nghỉ dưỡng hiện đại. Ba nhóm trải nghiệm tạo thành một sản phẩm du lịch khá toàn diện với sinh thái, biển và giải trí. Quan trọng hơn, các thí sinh trực tiếp tham gia vào từng hoạt động.

Đây cũng là điểm nổi bật trong cách ban tổ chức Miss World 2026 tại Việt Nam xây dựng hành trình quảng bá điểm đến. Thay vì chỉ tổ chức các chương trình trình diễn, thí sinh được đặt vào những trải nghiệm cụ thể: lấm bùn trồng cây, tự làm đồ thủ công, thưởng thức sản vật địa phương hay chèo kayak.

Những trải nghiệm tiếp tục được ghi hình và chia sẻ trên các nền tảng của Miss World, Miss World Vietnam và trang cá nhân của từng thí sinh. Qua đó, mỗi đại diện có thể trở thành một người kể chuyện về điểm đến theo góc nhìn và cảm nhận riêng.

Một bức ảnh đẹp có thể cho thấy cảnh quan, nhưng câu chuyện về lần đầu trồng cây trong bùn, tự vẽ một chiếc nón lá hay chèo kayak trên biển lại có khả năng tạo ra ký ức cụ thể về nơi chốn. Đây là lợi thế của quảng bá điểm đến thông qua trải nghiệm thực tế.

Với Đồ Sơn, cách tiếp cận này cũng giúp mở rộng hình ảnh địa phương khỏi câu chuyện về biển vốn quen thuộc. Trong hành trình của Miss World, Đồ Sơn hiện lên với hệ sinh thái ven biển, sản vật địa phương, văn hóa, thể thao, vui chơi và nghỉ dưỡng.

Ban tổ chức muốn các thí sinh thực sự trải nghiệm, cảm nhận và có câu chuyện của riêng mình về Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Sau chặng khám phá điểm đến, hành trình Miss World tại Hải Phòng sẽ tiếp tục với Chef Beauty ngày 17/8, Vietnam Beauty Fashion Fest XVI và phần thi Top Model ngày 18/8, trước khi khép lại bằng Sport Challenge ngày 19/8.

Từ những đôi tay lấm bùn trong rừng ngập mặn đến những chiếc kayak trên mặt biển, chặng ở Hải Phòng của cuộc thi đã không chỉ để các đại diện quốc tế nhìn thấy Việt Nam, mà để họ thực sự trải nghiệm, cảm nhận và có câu chuyện của riêng mình về dải đất hình chữ S./.

Chủ tịch Miss World khảo sát các địa điểm tổ chức cuộc thi tại Việt Nam Cuộc thi đang hoàn thiện những khâu đầu tiên. Đại diện “chủ nhà” cùng tổ chức Miss World vừa có chuyến khảo sát thực tế xuyên Việt nhằm đánh giá các địa điểm tiềm năng cho chuỗi hoạt động sắp tới.