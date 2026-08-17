Công nghệ 3D mapping tái hiện không gian văn hóa Ê Đê tại Đắk Lắk

Tối 17/8, trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tại Bảo tàng Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình nghệ thuật trải nghiệm “Nhà dài show."

Chương trình gồm 4 phần, phần mở đầu “Miền mơ tưởng” và 3 phần chính là “Dring Gah," “Gah," “Ôk."

Với ý tưởng “Hành trình bắt đầu từ đại ngàn," "Miền mơ tưởng" đưa khán giả đi qua miền cảm giác nơi con người, thiên nhiên và lao động hòa quyện; tạm xa rời nhịp sống hiện đại để bước vào thế giới nhà dài.

Với thời lượng 30 phút, “Nhà dài show” kết hợp thực cảnh với công nghệ 3D mapping, ánh sáng, nghệ thuật múa tương tác và âm nhạc Tây Nguyên đương đại, lấy hình ảnh nhà dài Ê Đê làm trung tâm kể chuyện.

Thông qua ánh sáng, âm thanh và chuyển động, show tái hiện hành trình ký ức của đại ngàn, từ đời sống buôn làng, bếp lửa mẫu hệ, tiếng cồng chiêng lễ hội đến nhịp sống hiện đại của Đắk Lắk hôm nay.

Nhà dài không chỉ là bối cảnh sân khấu mà trở thành “nhân vật sống," chứng kiến bao thế hệ người Tây Nguyên sinh sống, gìn giữ văn hóa và kết nối cộng đồng. Những lớp mapping biến mái nhà dài thành rừng núi, dòng sông, hoa văn thổ cẩm, lửa thiêng và không gian lễ hội, tạo nên trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc, đậm bản sắc.

Bà Lê Thị Lý, người dân buôn Ako Dhông, phường Buôn Ma Thuột cho biết chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện đời sống sinh hoạt giàu bản sắc của đồng bào Ê Đê, mang lại cho bà nhiều xúc động. Chương trình cần được quảng bá rộng rãi để thu hút du khách đến thưởng thức, trải nghiệm, qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Ê Đê.

Trong khi đó, chị Nguyễn Lê Thanh Thảo, phường Buôn Ma Thuột đánh giá các chi tiết như ánh lửa, chiếc đôn gỗ mộc mạc hay không gian ánh sáng giúp người xem hòa mình vào chương trình bằng nhiều giác quan. Nếu được tổ chức trong không gian rộng hơn và tăng số lượng khách trải nghiệm, “Nhà dài show” có thể trở thành sản phẩm nghệ thuật hấp dẫn, thu hút du khách.

Chương trình diễn ra từ ngày 17-19/8, mỗi tối hai suất vào 19 giờ 30 phút và 20 giờ 30 phút.

Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, việc đưa công nghệ vào trình diễn văn hóa là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời mở ra khả năng hình thành những sản phẩm mới, thu hút du khách.

“Nhà dài show” hướng tới hình thành sản phẩm văn hóa-du lịch có khả năng vận hành lâu dài, tạo dấu ấn riêng và mở rộng cách tiếp cận di sản bằng trải nghiệm trực tiếp. Giá trị cốt lõi không nằm ở quy mô công nghệ mà ở khả năng đưa khán giả đến gần với đời sống người Ê Đê thông qua không gian, con người, âm nhạc, ký ức, luật tục và các mối quan hệ cộng đồng.

Chương trình còn tạo điều kiện để nghệ nhân, người dân và chủ thể văn hóa tham gia vào quá trình bảo tồn-thực hành-giới thiệu di sản, kết nối văn hóa với hoạt động du lịch theo hướng tôn trọng bản sắc, phát triển bền vững./.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Quảng bá điểm đến kết nối khu vực Tây Nguyên Điểm nổi bật của chương trình lễ hội là chuỗi hoạt động hướng tới xác lập các kỷ lục quốc gia và quốc tế, tạo sức lan tỏa và quảng bá những trải nghiệm độc đáo cho người dân, du khách.