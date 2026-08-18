Hoa hậu Lương Thùy Linh hỗ trợ trẻ em khó khăn tại quê hương Cao Bằng

Lương Thùy Linh vừa cùng mẹ có chuyến về quê hương Cao Bằng trao 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm, cặp sách đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh.

Ngay sau đó, nàng hậu trở lại khu vực từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão Yagi. Đây cũng là nơi có hai em nhỏ mà Lương Thuỳ Linh bảo trợ từng sinh sống. Hiện hai em sống cùng bà tại khu tái định cư được nhà nước xây dựng gần khu vực cũ. Sau thời gian được hỗ trợ, gia đình hai em hiện có căn nhà mới khang trang hơn. Hai em cũng được tạo điều kiện tiếp tục đến trường.

Trong lần trở lại này, Lương Thùy Linh cho biết cô gửi tặng hai em phần quà gồm bánh kẹo cùng khoản tiền tương đương một năm bảo trợ. Bà của hai em không khỏi xúc động trước sự quan tâm và hỗ trợ mà nàng hậu dành cho các cháu.

“Sinh nhật năm nay với Linh đặc biệt hơn khi được trở về Cao Bằng cùng mẹ và làm những điều ý nghĩa cho các em nhỏ. Đặc biệt, được gặp lại hai em mình nhận bảo trợ sau bão Yagi, thấy các em giờ đã có nhà mới, được đi học và cuộc sống ổn định hơn, Linh rất xúc động. Linh chỉ mong sự hỗ trợ của mình có thể góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và lớn lên tốt hơn,” Lương Thùy Linh chia sẻ.

Tuổi 26 khép lại với nhiều dấu ấn, nàng hậu có cơ hội nhìn lại chặng đường đã qua và cho hay sẽ khởi động những dự định tốt đẹp mới cộng đồng và bản thân trong thời gian tới./.

﻿ Hình ảnh đón tuổi mới của nàng hậu. (Ảnh: NVCC)

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