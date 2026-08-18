Soobin mang không khí cuồng nhiệt của concert cá nhân trở lại dự án phim tư liệu

Nam ca sỹ Soobin vừa chính thức công bố thông tin về dự án phim tư liệu âm nhạc “Soobin Live Concert Movie: All-Rounder” đưa khán giả một lần nữa đắm chìm trọn vẹn vào bầu không khí cuồng nhiệt của 3 đêm nhạc cá nhân trong năm 2025.

Xuyên suốt ba đêm diễn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Soobin liên tục thăng hoa, phô diễn kỹ năng toàn diện khi tự dẫn dắt chương trình, thực hiện vũ đạo liên tục và trình diễn live khoảng 30 bài hát mỗi đêm.

Chất lượng của chuỗi concert không chỉ được đo đếm bằng những tiếng reo hò, mà còn được hội đồng chuyên môn bảo chứng qua loạt cúp vàng trong năm 2025: Concert của năm (Giải Cống Hiến) và Iconic Concert (WeYoung by WeChoice Awards).

Dư âm rực rỡ và sự đón nhận cuồng nhiệt từ công chúng chính là chất xúc tác để Soobin cùng đơn vị quản lý - SS Label quyết định "tất tay," đưa siêu sự kiện này lên màn ảnh rộng. (Ảnh: SS Label)

Đoạn trailer vừa tung ra đã lập tức khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" trước quy mô đầu tư vô cùng chỉn chu. Mở màn bằng dòng chữ "Mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một sân khấu," trailer như một lời tự sự về hành trình không ngừng cố gắng của người nghệ sỹ.

Bên cạnh những thông điệp tri ân ý nghĩa, trailer còn nhanh chóng đẩy sức nóng lên cao trào khi hé lộ chớp nhoáng danh sách ca khúc ấn tượng. "Superstar", "Cao gót", "Heyyy", "Tháng Năm", "Giá như"... như lời bảo chứng: Toàn bộ sức nóng và những khoảnh khắc thăng hoa nhất của ba đêm concert sẽ được tái hiện chân thực trên màn ảnh rộng.

Để tái hiện 100% cảm xúc chân thật, bộ phim được đầu tư hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết cùng hệ thống âm thanh vòm 7.1 chuẩn điện ảnh. Khán giả khi ra rạp sẽ cảm nhận rõ độ rung của từng nhịp bass, tiếng hò reo vang vọng của hàng ngàn khán giả xung quanh, như thể đang thực sự đứng giữa biển fanchant cùng Soobin./.

SOOBIN hát xẩm 'Mục hạ vô nhân': Khi văn hóa Việt hòa cùng âm nhạc hiện đại SOOBIN đã có một hành trình nghệ thuật rực rỡ khi từ một chàng trai trẻ đam mê âm nhạc đến nghệ sỹ “All-rounder” (đa tài) được công nhận về tài năng, bản lĩnh và phong cách không thể trộn lẫn.

Thông qua dự án phim âm nhạc, Soobin gửi lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất đến khán giả, đặc biệt là cộng đồng fan Kingdom. Nếu dấu vân tay của Soobin đang "phủ sóng" khắp mọi nơi quanh các bạn, thì ngược lại, chính các bạn cũng là những người luôn đồng hành cùng Soobin qua bao thăng trầm. (Ảnh: SS Label)

Bước ra từ Ngôi Sao Việt 2014 với danh hiệu Á quân, Soobin nhanh chóng khẳng định tên tuổi khi đạt Giải Bạc tại The Remix 2016. Anh ghi dấu ấn với loạt bản hit ballad “triệu view” như “Phía sau một cô gái,” “Đi để trở về,” “Anh đã quen với cô đơn”… Không giới hạn bản thân, Soobin tiếp tục chinh phục khán giả ở thể loại R&B qua “Dancing in the dark,” “The playah,” “Trò chơi,” “Giá như” – ca khúc đạt Top 1 Trending Music Youtube Việt Nam chỉ sau 4 ngày ra mắt. Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi SOOBIN tỏa sáng tại “Anh trai vượt ngàn chông gai” với danh hiệu “Anh tài toàn năng,” chứng minh năng lực “all-rounder” từ giọng hát, trình diễn đến khả năng sáng tạo âm nhạc. Cũng trong năm này, Soobin xác lập kỷ lục với 20 chiếc cúp danh giá, trong đó có 2 giải Mai Vàng, 5 giải WeChoice, 2 giải Làn sóng xanh, 3 giải Cống hiến, cùng nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín khác. Năm 2025, SOOBIN tổ chức 3 đêm concert cá nhân, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp biểu diễn của nam nghệ sỹ.