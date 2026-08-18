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Cà Mau dự chi 29 tỷ đồng cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Chiều ngày 17/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, học viên trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương.

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Cà Mau dự chi 29 tỷ đồng cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh
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Bản tin 60s ngày 18/8/2026 gồm những nội dung sau:

Cà Mau dự chi 29 tỷ đồng cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

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