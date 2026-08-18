Bản tin 60s ngày 18/8/2026 gồm những nội dung sau:

Cà Mau dự chi 29 tỷ đồng cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

Tai nạn giao thông giữa 2 container trên cao tốc qua Đồng Nai khiến một người tử vong.

Thành phố Huế yêu cầu xử lý nghiêm thuyền du lịch xả rác xuống sông Hương.

Sự thật đằng sau vụ việc nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc khi về thăm trường cũ.

Chính thức chốt lịch nghỉ lễ cho người lao động dịp Quốc khánh 2/9.

Iran tố hoạt động quân sự của Mỹ gây ô nhiễm eo biển Hormuz.

Israel siết quyền phê duyệt các chiến dịch quân sự.

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza./.