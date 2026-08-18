Sức sống kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh qua góc nhìn của truyền thông Bỉ

Kênh truyền hình La Trois của Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Bỉ (RTBF) có kế hoạch phát sóng phim tài liệu “Sài Gòn, Hòn ngọc Viễn Đông” (tên tiếng Pháp: “Saïgon, la perle de l'Extrême-Orient”) vào khung “giờ vàng” 22h15 tối 19/8 theo giờ địa phương.

Đây là một trong số ít những bộ phim tài liệu châu Âu hiếm hoi dành trọn thời lượng để khắc họa diện mạo kinh tế và xã hội đương đại của Thành phố Hồ Chí Minh trước khán giả Bỉ và toàn vùng nói tiếng Pháp.

Theo giới thiệu của RTBF, bộ phim mở đầu bằng nhận định với gần 10 triệu dân, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam và là một trong những đô thị năng động nhất châu Á hiện nay.

Nhịp sống của thành phố “chuyển động không ngừng,” nơi những tòa nhà chọc trời hiện đại, những con hẻm cổ kính, nhà hàng cao cấp và xe đẩy bán đồ ăn đường phố cùng tồn tại trong một guồng quay không nghỉ.

Chính sự cộng sinh đó, cùng với chi phí sinh hoạt cạnh tranh và sự cởi mở của người dân địa phương đang thu hút một thế hệ người nước ngoài mới đến lập nghiệp.

Bộ phim theo chân nhiều nhân vật người Pháp và Bỉ đã chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm quê hương thứ hai. Nổi bật nhất là Vincent, một cựu nhân viên văn phòng đã quyết định từ bỏ sự nghiệp tại Pháp để sáng lập thương hiệu chocolate Marou nổi tiếng thế giới, sau khi anh tình cờ khám phá những vườn cacao cổ xưa do người Pháp trồng từ thế kỷ 19 khi tham gia một chuyến trekking tại Việt Nam.

Hay như Benoît, 43 tuổi, bếp trưởng được đào tạo dưới trướng huyền thoại ẩm thực Alain Ducasse, nay đã định cư tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng gia đình và điều hành một nhà hàng kết hợp ẩm thực Pháp-Việt.

Một gương mặt khác là Timothée, 38 tuổi, quản lý một quán café ở khu phố cổ, đã học tiếng Việt thành thạo để gắn bó sâu hơn với đội ngũ nhân viên và cộng đồng địa phương.

Tuy nhiên, bộ phim cũng không lảng tránh những khó khăn thực tại. Giá bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gấp 3 lần trong 6 năm qua, tạo ra áp lực lớn đối với những người mới đến, đặc biệt là lớp trẻ như Ambre, 22 tuổi, một thực tập viên ngành quảng cáo đã bị thu hút bởi những khu phố xá trung tâm du lịch ở đô thị năng động thuộc hàng bậc nhất Việt Nam.

RTBF cho biết việc lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đề cho một bộ phim tài liệu phát sóng “giờ vàng” không phải là ngẫu nhiên.

Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 6% mỗi năm, thuộc hàng cao nhất thế giới, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.

Biểu tượng của sự chuyển mình đó, theo bộ phim, chính là tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 mọc lên bên bờ sông Sài Gòn như một cột mốc của thời đại mới.

Bộ phim cũng có thể được xem trực tuyến trên nền tảng Auvio của RTBF đến hết ngày 15/11/2026./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Từ đầu tàu kinh tế đến tầm nhìn đô thị toàn cầu Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu.