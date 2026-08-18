Giá vàng bứt phá nhờ USD suy yếu và kỳ vọng Fed hạ nhiệt lãi suất

Giá vàng thế giới ghi nhận phiên tăng mạnh trong ngày 17/8 nhờ sự suy yếu của đồng USD và việc giới đầu tư giảm dần kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Bên cạnh đó, những rủi ro địa chính trị tiềm ẩn tại Trung Đông tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho kim loại quý này.

Vào lúc 17 giờ 34 phút ngày 17/8 giờ GMT, tức khoảng 0 giờ 34 phút sáng 18/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 4.417,24 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 của Mỹ cũng tăng 0,8% lên 4.473,70 USD/ounce.

Động lực tăng giá của vàng xuất phát mạnh mẽ từ việc chỉ số đồng USD lùi về mốc tâm lý quan trọng 100 điểm, chạm mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua. Việc đồng USD mất giá giúp vàng trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Yếu tố thứ hai thúc đẩy đà tăng là việc thị trường đang hạ thấp khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Báo cáo việc làm kém khả quan và dữ liệu lạm phát tiêu dùng hạ nhiệt công bố tuần trước đã làm thay đổi đáng kể cục diện.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9/2026 hiện chỉ còn 33%, giảm mạnh so với mức 51,2% của tháng trước.

Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào biên bản cuộc họp tháng 7/2026 của Fed, dự kiến công bố ngày 19/8, nhằm tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình chính sách.

Vàng vốn là tài sản không sinh lời, do đó kim loại này thường hưởng lợi khi mặt bằng lãi suất giảm vì giúp hạn chế chi phí cơ hội.

Bên cạnh đó, căng thẳng vẫn âm ỉ đe dọa các thị trường. Một quan chức cấp cao của Iran cho hay Iran sẵn sàng leo thang các hành động tại eo biển Hormuz và trên toàn khu vực nếu các nỗ lực đàm phán ngoại giao với Mỹ sụp đổ. Động thái này phát đi tín hiệu về một cách tiếp cận quyết liệt và cứng rắn hơn từ quốc gia Trung Đông.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,1% lên 66,01 USD/ounce, giá bạch kim tăng 1,3% lên 1.770,3 USD/ounce, và giá palladium tăng 1,1% lên 1.326,92 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 18/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 141,20-144,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng trong phiên đầu tuần, SJC lên ngưỡng 144,8 triệu đồng Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng đầu tuần tăng 800.000 đồng/lượng, hiện SJC giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.