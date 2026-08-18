Giá dầu Brent vượt mốc 90 USD mỗi thùng khi đàm phán Mỹ-Iran bế tắc

Chốt phiên giao dịch ngày 17/8, giá dầu thế giới đồng loạt tăng hơn 2 USD/thùng do giới đầu tư lo ngại về nguy cơ đứt gãy nguồn cung khi các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột Mỹ - Iran rơi vào bế tắc.

Cụ thể, giá dầu Brent biển Bắc tăng 2,35 USD (2,65%) lên 90,87 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,10 USD (2,55%) lên 84,50 USD/thùng.

Lực đẩy chính của thị trường đến từ những động thái và phát ngôn cứng rắn mới nhất của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ chối gia hạn thỏa thuận hòa bình sơ bộ, yêu cầu Iran phải "đầu hàng," đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Oman nếu quốc gia trung gian này can thiệp.

Đáp lại, giới chức Iran cảnh báo sẽ leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và sẵn sàng phát động tấn công nếu Mỹ không thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình trong vài tuần tới.

Bức tranh gián đoạn nguồn cung đang hiện rõ. Dữ liệu theo dõi tàu biển của Kpler cho thấy lưu lượng qua eo biển Hormuz sụt giảm nghiêm trọng.

Cuối tuần qua, chỉ có 5 tàu hàng di chuyển qua đây vào ngày 15/8 và không có chiếc nào đăng ký trong ngày 16/8, giảm kỷ lục so với con số 31 tàu của tuần trước đó.

Trước khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào cuối tháng 2/2026, tuyến đường huyết mạch này trung chuyển tới 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Để ứng phó với khủng hoảng, các nhà sản xuất Trung Đông đang ráo riết tìm phương án thay thế.

Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) vừa bán trót lọt ít nhất 14 triệu thùng dầu thô giao ngay cho các nhà máy lọc dầu châu Á. Saudi Aramco cũng đang khẩn trương chào bán dầu thô ở các bến cảng nằm ngoài khu vực eo biển Hormuz.

Tại Mỹ, chính phủ đang nỗ lực can thiệp để hạ nhiệt giá nhiên liệu trong nước. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) trong tuần trước đã sụt giảm khoảng 5,3 triệu thùng, xuống còn 293,4 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12/1982. Lượng dầu sụt giảm này nằm trong kế hoạch xả kho khẩn cấp 172 triệu thùng của Mỹ./.

Giá dầu thô giằng co khi đàm phán Mỹ-Iran bế tắc Giá dầu thế giới giằng co trong phiên 17/8 khi đàm phán Mỹ-Iran bế tắc làm gia tăng lo ngại địa chính trị, giá dầu Brent giảm 24 xu xuống 89,28 USD/thùng còn WTI giảm 67 xu xuống 81,74 USD/thùng.