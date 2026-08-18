Gạo ST25 chính thức vào hệ thống siêu thị bán buôn Selgros tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, gạo ST25 của Việt Nam ngày 17/8 đã chính thức được đưa lên kệ và phân phối trong toàn hệ thống siêu thị bán buôn Selgros Cash & Carry tại Đức, mở thêm một kênh tiếp cận trực tiếp thị trường và người tiêu dùng châu Âu cho một trong những sản phẩm gạo chất lượng cao của Việt Nam.

Sự kiện diễn ra tại siêu thị Selgros Lichtenberg ở thủ đô Berlin trong khuôn khổ Tuần hàng Việt Nam. Gạo ST25 do Công ty Mova Plus cung cấp, đánh dấu kết quả của hơn một năm kết nối và trao đổi giữa doanh nghiệp Việt Nam và Selgros với sự hỗ trợ của Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Đức.

Selgros là hệ thống bán buôn thuộc tập đoàn Transgourmet Holding AG có trụ sở tại Basel (Thụy Sĩ), với mạng lưới phân phối tại Đức. Việc ST25 chính thức được đưa vào hệ thống này được đánh giá là bước tiến đáng chú ý trong việc đưa nông sản Việt Nam tiếp cận trực tiếp các kênh phân phối lớn tại châu Âu.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành phát biểu khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại Selgros. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao sự hợp tác của Selgros và nỗ lực của Mova Plus trong việc đưa gạo Việt Nam vào hệ thống phân phối tại Đức.

Theo Đại sứ, việc ST25 lên kệ Selgros không chỉ mở thêm cơ hội để người tiêu dùng Đức tiếp cận sản phẩm gạo Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam, chuyển từ chú trọng sản lượng sang chất lượng, thương hiệu và giá trị.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành lưu ý việc đưa sản phẩm lên kệ mới chỉ là bước khởi đầu.

Để duy trì vị trí lâu dài tại thị trường Đức, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, bao bì, khả năng cung ứng ổn định, đồng thời xây dựng hoạt động quảng bá phù hợp với thị trường sở tại.

Ông Mario Berger - Giám đốc Selgros Berlin Lichtenberg, cho biết người tiêu dùng Đức ngày càng quan tâm đến các sản phẩm Việt Nam, từ trái cây nhiệt đới, thủy hải sản, gia vị đến các sản phẩm khô, bún và phở. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều nông sản Việt Nam được đưa vào hệ thống Selgros trong thời gian tới.

Đối với Mova Plus, việc trở thành nhà cung cấp chính thức gạo ST25 cho Selgros được xem là một dấu mốc quan trọng. Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu Lâm Hiền Hòa cho biết đây là cơ hội để người tiêu dùng Đức và cộng đồng quốc tế tại Đức trực tiếp tiếp cận một sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Dana Hồ - Giám đốc Thương mại và Tiếp thị Mova Plus, cho biết một trong những yêu cầu khó nhất để đưa ST25 vào hệ thống Selgros là chứng minh nguồn gốc, độ an toàn và chất lượng ổn định của sản phẩm. Mỗi lô gạo xuất sang châu Âu phải được kiểm định và có đầy đủ hồ sơ, chứng từ trước khi được đưa vào hệ thống phân phối. Theo bà, Mova Plus lựa chọn Vinaseed làm đối tác trong chuỗi cung ứng nhằm kiểm soát các khâu từ giống, vùng trồng đến quá trình sản xuất, qua đó bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức Đặng Thị Thanh Phương cho biết quá trình đưa ST25 vào Selgros bắt đầu từ những tiếp xúc đầu tiên tại một sự kiện do Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Đức tổ chức vào tháng 6/2025. Sau hơn một năm, sản phẩm mới chính thức được đưa lên kệ, cho thấy việc tiếp cận các hệ thống phân phối lớn tại Đức đòi hỏi thời gian, sự chủ động và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao của doanh nghiệp.

Vợ chồng ông Nguyễn Đức Chuyền ở Berlin, những người mua gạo ST25 đầu tiên ở Selgros. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Theo bà Đặng Thị Thanh Phương, Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục đóng vai trò kết nối giữa các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ Đức với doanh nghiệp Việt Nam, qua đó hỗ trợ hàng Việt nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ngay tại sự kiện, những bao gạo ST25 đầu tiên đã được bán cho người tiêu dùng tại Berlin, đánh dấu bước khởi đầu của sản phẩm trong hệ thống phân phối bán buôn lớn tại Đức./.

Hành trình 20 năm hình thành hạt gạo ngon nhất thế giới - ST25 Từ khát vọng hồi sinh hạt gạo thơm quê hương, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua và cộng sự đã bền bỉ suốt 20 năm lai tạo giống lúa ST25, đưa gạo Việt Nam nhiều lần giành danh hiệu gạo ngon nhất thế giới.