Sự hấp dẫn của gạo Ông Cua ST25 - “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025

Với việc liên tục nằm trong nhóm những loại gạo ngon nhất thế giới qua nhiều năm, gạo Ông Cua ST25 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trên bản đồ gạo thế giới.

Tại Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader tổ chức tại Campuchia từ ngày 7-9/11/2025, gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam và Gạo Phka Romdoul của Campuchia xuất sắc cùng giành giải Nhất cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025.

Đây là lần thứ ba gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam giành giải cao nhất tại Cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới,” sau các lần về nhất vào năm 2019 và 2023.

