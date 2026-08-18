Làn sóng hàng giá rẻ từ Temu, Shein tại châu Âu có dấu hiệu hạ nhiệt

Lượng hàng hóa giá trị thấp nhập khẩu vào Cộng hòa Séc từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) đã giảm mạnh trong tháng 7/2026, sau khi EU áp dụng quy định mới về thuế đối với các lô hàng nhỏ.

Tuy nhiên, giới chức và doanh nghiệp cho rằng còn quá sớm để xác định đây là xu hướng giảm dài hạn, do hoạt động mua sắm thường chững lại trong kỳ nghỉ Hè.

Theo Cơ quan Hải quan Séc, trong tháng 7/2026, nước này ghi nhận khoảng 1,08 triệu lô hàng nhập khẩu từ các nước ngoài EU, giảm hơn một nửa so với 2,22 triệu lô hàng trong tháng 6. Tính theo số lượng mặt hàng được thông quan, con số này giảm xuống 3,68 triệu, so với 13,60 triệu trong tháng 6 và 21,86 triệu trong tháng 1.

Sự sụt giảm diễn ra sau khi quy định mới của EU có hiệu lực từ ngày 1/7, theo đó chấm dứt miễn thuế hải quan đối với các lô hàng có giá trị dưới 150 euro và áp dụng mức thuế cố định 3 euro cho mỗi mặt hàng. Quy định này tác động đáng kể đến các đơn hàng giá trị thấp từ những nền tảng thương mại điện tử như Temu và Shein.

Bà Monika Brichtová, người phát ngôn của sàn thương mại điện tử Allegro, cho biết những tác động ban đầu của quy định mới đã được ghi nhận, song hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá đầy đủ ảnh hưởng trong dài hạn. Theo bà, mức thuế mới sẽ làm giảm lợi thế về giá của các nền tảng thương mại điện tử ngoài châu Âu.

Ông Jan Vetyška, đại diện Hiệp hội Thương mại Điện tử Séc (APEK), cũng nhận định người tiêu dùng đã bắt đầu cảm nhận chi phí mua hàng từ Trung Quốc tăng lên. Việc bãi bỏ miễn thuế và áp dụng mức thuế 3 euro cho mỗi mặt hàng khiến các lô hàng, đặc biệt từ Trung Quốc, trở nên đắt hơn đáng kể.

Tuy nhiên, ông Vetyška cho rằng vẫn chưa thể xác định liệu người tiêu dùng có chuyển sang mua hàng nhiều hơn từ các cửa hàng trực tuyến của Séc và châu Âu hay không. APEK dự kiến có thêm dữ liệu sau kỳ nghỉ Hè để đánh giá rõ hơn sự thay đổi trong hành vi mua sắm.

Các doanh nghiệp vận chuyển cũng ghi nhận lượng hàng giảm. Ông Ondřej Luštinec, phụ trách quan hệ công chúng của Zásilkovna, cho biết doanh nghiệp nhận thấy sự sụt giảm nhất định, song chưa thể đánh giá mức độ ảnh hưởng lâu dài. Theo ông, yếu tố mùa vụ cần được tính đến, bởi tháng 7 là thời điểm người dân châu Âu nghỉ Hè.

Cơ quan Hải quan Séc cũng cho rằng sự sụt giảm mạnh trong tháng 7 không hoàn toàn xuất phát từ chính sách thuế mới. Ông Richard Zeman thuộc bộ phận quan hệ công chúng của cơ quan này cho biết việc áp dụng mức thuế mới chắc chắn có tác động, nhưng lượng đơn đặt hàng từ các cửa hàng trực tuyến châu Á thường giảm đáng kể trong kỳ nghỉ Hè.

Do đó, giới kinh doanh cho rằng cần theo dõi số liệu trong tháng 9 và tháng 10, khi hoạt động mua sắm trở lại bình thường, để đánh giá chính xác hơn tác động của quy định mới đối với dòng hàng giá rẻ từ Trung Quốc.

Bên cạnh chính sách thuế, APEK nhấn mạnh việc thực thi các quy định về hải quan và an toàn sản phẩm đối với những nhà bán hàng ngoài EU cũng có ý nghĩa quan trọng. Theo ông Vetyška, tất cả doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường châu Âu cần tuân thủ các điều kiện và quy định như nhau.

Số liệu tháng 7 cho thấy dòng hàng giá trị thấp từ các nền tảng thương mại điện tử châu Á vào Séc đã giảm đáng kể sau khi EU thay đổi chính sách thuế. Tuy nhiên, cần thêm dữ liệu trong những tháng tới để xác định liệu đây là sự thay đổi mang tính lâu dài hay chủ yếu do tác động kết hợp của chính sách thuế và yếu tố mùa vụ./.

EU siết hàng giá rẻ Trung Quốc: Mua sắm trên Temu, Shein sẽ đắt hơn từ năm 2026 EU chuẩn bị áp dụng loạt quy định mới nhằm siết chặt hàng hóa giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc, năm 2025, có tới 5,8 tỷ kiện hàng được vận chuyển vào EU, gấp bốn lần so với năm 2022.