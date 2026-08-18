Giá vàng trong nước tăng, SJC giao dịch ở ngưỡng 144,8 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước tăng trong phiên sáng nay (ngày 18/8), trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 6 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (17/8).

Cùng điều chỉnh thêm 600.000 đồng/lượng, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng nhẫn ở ngưỡng 141,8-145,7 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 4,8 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.580 đồng/USD, giảm 6 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.000-26.410 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng so với chốt phiên hôm qua, Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.959-26.404 đồng/USD, tăng 9 đồng.

Về phía Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.030-26.410 đồng/USD, chưa có biến động so với chốt phiên hôm qua. Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.990-26.380 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng./.