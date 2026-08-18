Giá vàng trong nước tăng, SJC giao dịch ở ngưỡng 144,8 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước tăng trong phiên sáng nay (ngày 18/8), trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 6 đồng.
Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (17/8).
Cùng điều chỉnh thêm 600.000 đồng/lượng, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng nhẫn ở ngưỡng 141,8-145,7 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 4,8 triệu đồng/lượng.
Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.580 đồng/USD, giảm 6 đồng.
Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.000-26.410 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng so với chốt phiên hôm qua, Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.959-26.404 đồng/USD, tăng 9 đồng.
Về phía Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.030-26.410 đồng/USD, chưa có biến động so với chốt phiên hôm qua. Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.990-26.380 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng./.
Giá vàng trong nước tăng trong phiên đầu tuần, SJC lên ngưỡng 144,8 triệu đồng
Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng đầu tuần tăng 800.000 đồng/lượng, hiện SJC giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.