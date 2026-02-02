Trao Cúp “Gạo ngon nhất thế giới” 2025 cho gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua

Ngày 2/2, tại Cần Thơ, Tổ chức The Rice Trader (TRT), đơn vị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lúa gạo quốc tế và Giải gạo ngon nhất thế giới đã trao Cúp “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025 cho gạo ST25 của Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua.

Tại buổi lễ, ông Jeremy Zwinger, CEO The Rice Trader, Chủ tịch Hiệp hội Thương nhân lúa gạo toàn cầu, đã trực tiếp mang cúp đến Việt Nam để trao cho Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua.

Đây được xem như một sự tôn trọng đối với ngành lúa gạo Việt Nam và để tri ân những thành tựu của cá nhân Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cùng đội ngũ nghiên cứu ra giống ST25 đã 3 lần đoạt giải “Gạo ngon nhất thế giới.”

Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, tại cuộc thi diễn ra vào tháng 11/2025, gạo ST25 của Việt Nam đã đạt giải Nhất đồng hạng với Campuchia. Do Ban tổ chức chỉ có một chiếc cúp, giải thưởng được trao trước cho nước chủ nhà, đến hơn 2 tháng sau mới được trao lại cho Việt Nam.

Về phía Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Chủ tịch Đỗ Hà Nam cho rằng, ST25 là kết quả của một con đường rất dài và người đi trên con đường dài đó chính là kỹ sư Hồ Quang Cua, một hình ảnh rất tiêu biểu của nông nghiệp Việt Nam hiện đại.

Theo ông Đỗ Hà Nam, thực tế ST25 đã đi rất vững trên thị trường. Vụ Đông Xuân 2025-2026, diện tích gieo trồng ST25 đạt gần 200.000 ha, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ, với sản lượng dự kiến tăng mạnh trong nửa đầu năm nay.

Đáng chú ý, hơn 70% sản lượng gạo ST25 hiện được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Australia, Trung Quốc và Đông Nam Á, cho thấy gạo chất lượng cao của Việt Nam đang ngày càng được thị trường quốc tế tin tưởng.

“Việc giống gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới không chỉ là niềm tự hào của riêng cá nhân Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua và nhóm nghiên cứu, của một doanh nghiệp hay của một địa phương, mà là thành quả chung của sự sáng tạo, phát triển trí tuệ của Việt Nam, của quá trình lao động bền bỉ, sáng tạo của đội ngũ các nhà khoa học, doanh nghiệp và hàng triệu nông dân,” ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.

Gạo ST25 của Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua được đem tới buổi lễ sáng 2/2/2026 tại Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thời gian tới, thành phố Cần Thơ cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược lúa gạo quốc gia.

Để phát huy danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025, nâng cao hơn nữa vị thế gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế, thành phố Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, định hướng một số nội dung trọng tâm; trong đó đáng chú ý là tiếp tục đẩy mạnh liên kết mở rộng quy mô sản lượng giống gạo ST25, liên kết chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao, gắn sản xuất với chế biến, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam bền vững.

Trước đó, từ ngày 7-9/11/2025, trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader tổ chức tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia), gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để giành giải Nhất cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025 (đồng giải với gạo Phka Romdoul của nước chủ nhà Campuchia).

Đây là lần thứ ba gạo ST25 được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, sau các chiến thắng vào năm 2019 và 2023.

Với thành tích liên tục nằm trong nhóm những loại gạo ngon nhất thế giới và 3 lần vô địch, “Gạo Ông Cua ST25” không chỉ trở thành niềm tự hào quốc gia mà còn là bảo chứng vàng cho chất lượng nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Sau 5 năm kiên định với con đường sản xuất lúa an toàn, vùng nguyên liệu của kỹ sư Hồ Quang Cua đã thu hút gần 2.000 hộ dân tham gia, cung cấp ra thị trường trên 10.000 tấn lúa sạch mỗi năm.

Thống kê cho thấy, năng suất lúa ST25 an toàn ổn định ở mức 6 tấn/ha, nhưng giá trị mang lại vượt trội khi giá bán luôn cao hơn lúa thường từ 2.000-3.000 đồng/kg.

Hiện nay, thương hiệu “Gạo Ông Cua ST25” đã được bảo hộ tại các thị trường lớn như Anh, EU, Trung Quốc, Australia, Hoa Kỳ. Nguồn cung thường xuyên không đủ cầu, đặc biệt là sự săn đón từ thị trường Trung Quốc và các nước phát triển.

Gạo ST25 của Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua được đem tới buổi lễ sáng 2/2/2026 tại Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Kỹ sư Hồ Quang Cua (sinh năm 1953) tốt nghiệp Khoa Trồng trọt, Trường Đại học Cần Thơ năm 1978. Ông từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo trong ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng (cũ), từ Phòng Nông nghiệp huyện Mỹ Xuyên đến Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Với những cống hiến xuất sắc, ông Cua và nhóm nghiên cứu đã được Nhà nước trao tặng 10 Huân chương Lao động, trong đó cá nhân ông vinh dự nhận 5 Huân chương (1 hạng Ba, 2 hạng Nhì, 2 hạng Nhất) và danh hiệu Anh hùng Lao động vào năm 2013.

Đỉnh cao sự nghiệp nghiên cứu của kỹ sư Hồ Quang Cua là Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ năm 2021 cho công trình nghiên cứu chọn tạo các giống lúa thơm dòng ST. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, ông vẫn miệt mài nghiên cứu, cho ra đời ST24 và ST25 - hai “siêu phẩm” liên tục làm rạng danh gạo Việt trên đấu trường quốc tế. /.

Hành trình 20 năm hình thành hạt gạo ngon nhất thế giới - ST25 Từ khát vọng hồi sinh hạt gạo thơm quê hương, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua và cộng sự đã bền bỉ suốt 20 năm lai tạo giống lúa ST25, đưa gạo Việt Nam nhiều lần giành danh hiệu gạo ngon nhất thế giới.