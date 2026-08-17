“Tổ Quốc Trong Tim" 2026: Phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm hẹn của "Fandom Yêu Nước"

Lễ công bố Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ Quốc Trong Tim" mùa thứ hai diễn ra chiều 17/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu sự trở lại của "Concert Quốc gia" sau thành công vang dội tại Hà Nội với hơn 50.000 khán giả. Bên cạnh sân khấu chính tại Vạn Phúc City, Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là nơi tổ chức không gian "Fandom Yêu Nước" - điểm hẹn của cộng đồng, nơi những trái tim yêu nước cùng hòa chung nhịp đập, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Chương trình năm 2026 do Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, tiếp tục lan tỏa thông điệp "Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người". Điểm nhấn đặc biệt là không gian trải nghiệm "Fandom Yêu Nước" tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, được triển khai trong hai ngày 22 và 23/8. Đây là nơi cộng đồng gặp gỡ, tương tác và cùng tham gia các hoạt động văn hóa ý nghĩa, khẳng định Fandom đông đảo và trung thành nhất chính là Fandom Yêu Nước.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu khai mạc tại Lễ Công bố Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình được kết cấu ba phần: "Non sông một dải" gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập; "Sắc đỏ tự hào" lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm sợi chỉ đỏ; và "Tổ Quốc Trong Tim" với màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa ba miền. Sân khấu chữ V tiếp tục là dấu ấn thị giác với chiều dài 124m, cao 30m, tổng khối lượng kết cấu và thiết bị lên tới gần 1.500 tấn.

Về ý nghĩa của chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn 'Tổ Quốc Trong Tim' từng bước trở thành một điểm hẹn văn hóa thường niên, nơi nghệ thuật kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại, nơi các thế hệ cùng gặp nhau trong những ký ức, những giai điệu và tình yêu chung dành cho Tổ Quốc. Qua đó, Báo Nhân Dân tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời góp phần tạo thêm những sản phẩm văn hóa có chất lượng, có sức lan tỏa, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam". Ông cũng cho biết Báo Nhân Dân định hướng phát triển chương trình thành một IP (tài sản sở hữu trí tuệ) văn hóa - nghệ thuật mang tầm quốc gia.

Lễ Công bố Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim thu hút nhiều lãnh đạo các đơn vị, các nghệ sỹ và phóng viên báo chí tham gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về kỹ thuật, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết các ca khúc được "tái sinh" với hòa âm phối khí mới mẻ. "Chúng tôi muốn tạo ra một không gian hiếm có, nơi ông bà, cha mẹ và con cháu đều có thể cùng tận hưởng, cùng xúc động và cùng tự hào". Ông cũng tiết lộ, sân khấu chữ V được thiết kế như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt, với hình tượng lá cờ đỏ sao vàng xuyên suốt từ hệ thống nhận diện đến những khoảnh khắc công chúng tham gia.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí tiết lộ một vài “bí mật” của chương trình tại buổi họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, SOOBIN, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, cùng sự tham gia của các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân.

Đêm diễn dự kiến khép lại với màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, 500 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp.

Ca sỹ Võ Hạ Trâm, một trong những nghệ sỹ hát chính tại chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Toàn bộ vé tham dự được phát miễn phí, với hàng nghìn vé dành tặng cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Chương trình được livestream trên các nền tảng số của Báo Nhân Dân với gần 20 máy quay chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả theo dõi trực tuyến./.