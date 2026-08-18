Hàng triệu tài khoản giao thông bị thu thêm khoản phí liên kết thanh toán

Từ 1/8, hàng triệu tài khoản giao thông VETC và ePass sẽ bị hai nhà cung cấp thu phí tài khoản giao thông. Nhiều chủ phương tiện bày tỏ sự bức xúc và cho rằng việc phát sinh khoản thu phí tài khoản này không khác gì tận thu.

Không tính lãi tài khoản dư, nhưng lại thu thêm phí quản lý

Cụ thể, thông báo cho biết, từ ngày 1/8/2026, VETC và ePass chính thức áp dụng mức phí dịch vụ quản lý tài khoản/ví điện tử là 6.600 đồng/tháng (đã gồm VAT) đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp. Việc thu sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản giao thông hoặc ví điện tử liên kết hằng tháng kèm hóa đơn điện tử.

Về khoản thu này, nhiều chủ tài khoản giao thông bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình việc thu 6.600 đồng/tháng với tài khoản cá nhân là không nhiều, nhưng với khoảng 5-6 triệu xe ôtô cá nhân thì số tiền này không phải là nhỏ.

Ủng hộ chủ trương triển khai thu phí tự động không dừng vì thuận tiện cho người dân và tạo sự minh bạch hơn trong thu phí và triển khai đúng theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc, anh Trần Duy Thực (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, thường xuyên lưu thông trên các tuyến cao tốc đi các tỉnh, thành do đặc thù công việc vận chuyển thiết bị điện tử. Do đó, tài khoản giao thông luôn duy trì số tiền cho thuận tiện việc di chuyển, tránh tình trạng vào cao tốc hết tiền.

“Số tiền trong tài khoản giao thông có khi để cả vài tháng nhưng không được tính lãi, dù là nhỏ nhất, nay lại thu phí duy trì tài khoản, rất không minh bạch. Tại sao các nhà cung cấp nguồn tiền lại trừ phí duy trì tài khoản giao thông của hàng triệu khách hàng mà không có một sự rõ ràng?,” anh Thực đặt vấn đề.

Phương tiện lưu thông qua một trạm thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chung quan điểm, anh Nguyễn Văn Ngọc (Thanh Xuân, Hà Nội) nhìn nhận việc chuyển từ tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông, phải liên kết với tài khoản ngân hàng là chủ trương và yêu cầu bắt buộc của Nhà nước, mà không phải lựa chọn của chủ phương tiện.

“Trong các quy định này, không có quy định nào cho việc thu phí quản lý tài khoản thu phí không dừng và báo xe qua trạm. Vì sao đến nay lại phát sinh khoản thu phí tài khoản?,” anh Ngọc bức xúc nói.

Chủ xe có lựa chọn nào khác?

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC (VETC) cho hay, tài khoản giao thông chỉ có các thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện. Tiền trong tài khoản thu phí không dừng trước đó sẽ được chuyển sang ví điện tử của chủ phương tiện dùng để thanh toán phí dịch vụ đường bộ. Đối với VETC, phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông là ví điện tử VETC.

Trong giai đoạn đầu, để tạo điều kiện tối đa cho khách hàng tiếp cận và hình thành thói quen sử dụng, VETC chưa thu phí dịch vụ quản lý tài khoản Ví điện tử VETC, đồng thời chủ động hỗ trợ các chi phí phát sinh trong vận hành, xử lý giao dịch và kết nối với các đối tác ngân hàng.

Cùng với sự phát triển của hệ thống, quy mô giao dịch và yêu cầu về an toàn, bảo mật, khả năng kết nối ngày càng gia tăng, VETC phải duy trì hạ tầng và nguồn lực hoạt động xuyên suốt 24/7 cho các nhóm công việc như chi trả phí cho ngân hàng gồm chi phí nạp tiền vào ví, liên thông và đối soát giao dịch với hệ thống ngân hàng.

Ngoài ra, các chi phí vận hành, bảo trì và nâng cấp hạ tầng công nghệ phục vụ thanh toán điện tử 24/7; bảo đảm an toàn thông tin, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong xử lý giao dịch; lập hóa đơn điện tử, tra soát, xử lý khiếu nại và hỗ trợ khách hàng; đầu tư nâng cao năng lực hệ thống, đáp ứng sự gia tăng người dùng và giao dịch.

“Đây là phí dịch vụ quản lý tài khoản đối với Ví điện tử VETC, không phải phí sử dụng đường bộ, không làm thay đổi mức giá qua trạm và không thu trên từng lượt phương tiện lưu thông” phía VETC cho biết.

Với ePass, phương tiện thanh toán liên kết với tài khoản giao thông là ví điện tử Viettel Money.

Theo đại diện ePass, khoản phí này là khoản phí dịch vụ do các đơn vị thanh toán ví điện tử VETC và ví điện tử Viettel Money trực tiếp thu để duy trì dịch vụ liên kết thanh toán. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng VETC và ePass không thực hiện thu khoản phí này.

Lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phía các nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng cũng cho rằng việc các ví điện tử thu phí nhằm bù đắp chi phí vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và duy trì luồng kết nối, giao dịch tự động thông suốt 24/7 giữa ví điện tử và tài khoản giao thông; xử lý luồng dữ liệu khổng lồ và đối soát dòng tiền liên thông giữa hai đơn vị; nâng cấp, bảo vệ tính an toàn và bảo mật dữ liệu tài chính theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Ngân hàng Nhà nước.

Nếu không đồng ý với mức phí quản lý mà Ví điện tử Viettel Money hay Ví điện tử VETC đưa ra, chủ phương tiện hoàn toàn có thể chủ động hủy liên kết và chuyển sang các hình thức liên kết khác phù hợp hơn như tài khoản ngân hàng, dịch vụ đi trước trả sau, thẻ tín dụng hoặc thẻ quốc tế Visa/Mastercard... Khi khách hàng hủy liên kết với ví điện tử, hệ thống sẽ tự động ngừng tính phí của ví điện tử đó và áp dụng theo quy định của nguồn tiền mới./.

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Gần 30 tỷ đồng tiền thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam sau một tuần vận hành Năm dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 triển khai thu phí tự động không dừng đã bảo đảm lưu thông thông suốt, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.