Đồng Nai: Hai xe container va chạm trên cao tốc, một tài xế tử vong

Ngày 18/8, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) đang phối hợp lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai xử lý hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe container trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây khiến một tài xế tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 17/8, xe container biển kiểm soát 81H-085.XX kéo theo rơmoóc lưu thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây hướng Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến Km79+900 (đoạn qua xã Xuân Định, thành phố Đồng Nai), xe container biển kiểm soát 37H-053.XX kéo theo rơmoóc bất ngờ đâm mạnh vào xe container chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe container biển kiểm soát 37H-053.XX biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai phương tiện nằm chắn một phần làn ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông cùng đơn vị vận hành cao tốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Do 2 phương tiện nằm chắn một phần làn ngoài nên lực lượng chức năng đã tiến hành đóng cao tốc từ nút giao Tỉnh lộ 765 đến nút giao Quốc lộ 56 (thành phố Đồng Nai) để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình khác đảm bảo an toàn giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Cho đến thời điểm đầu giờ sáng 18/8, lực lượng chức năng vẫn đang đóng nút giao trên cao tốc để xử lý vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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