Thiết lập kênh liên lạc, điều tra sự cố chuyến bay Vietnam Airlines tại Đức

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) về sự cố chuyến bay VN34 xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng Hàng không quốc tế Munich (Đức).

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không và không để xảy ra các sự cố tương tự, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan khác có liên quan, nắm bắt thông tin và tham gia vào công tác điều tra theo quy định

Cục Hàng không tăng cường giám sát an toàn đối với các hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay đối với các hãng hàng không Việt Nam; cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Cơ quan này cũng được giao cần báo cáo kịp thời kết quả điều tra của Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các biện pháp khắc phục phòng ngừa sự cố nêu trên.

Về phía Vietnam Airlines, Bộ Xây dựng yêu cầu đơn vị phối hợp chặt chẽ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức, nhà sản xuất tàu bay, động cơ tàu bay để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố;

Vietnam Airlines cũng cần tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay; thực hiện nghiêm các nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách bị ảnh hưởng.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng Hàng không quốc tế Munich (Đức).

Theo báo cáo từ Vietnam Airlines và các thông tin ban đầu được thu thập, chuyến bay VN34 với hành trình dự kiến Cảng Hàng không quốc tế Munich-Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cất cánh lúc 13h57 giờ địa phương (tức 18h57 giờ Việt Nam).

Sau khi cất cánh, xuất hiện cảnh báo liên quan đến tàu bay bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp. Tổ lái đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại Cảng Hàng không quốc tế Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Đồng thời, tổ lái phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất quyết định đưa toàn bộ hành khách xuống tàu bay bằng xe thang và di chuyển vào nhà ga an toàn.

Tàu bay sau đó được các đơn vị mặt đất tiếp nhận và đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, phục vụ công tác đánh giá, điều tra sau sự cố. Tất cả 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn sau sự cố, không ai bị thương.

Theo Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) quy định các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành quốc tế về điều tra tai nạn sự cố tàu bay, Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân sự cố.

Căn cứ Nghị định 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, tham gia công tác điều tra sự cố.

Cục Hàng không Việt Nam đang liên hệ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức để phối hợp, đề nghị cung cấp thông tin nhanh nhất về sự cố và công tác điều tra./.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu về sự cố chuyến bay của Vietnam Airlines tại Đức Sau khi gặp sự cố phải quay đầu tại Sân bay Munich. Tới chiều ngày 16/8, toàn bộ hành khách đã được Vietnam Airlines sắp xếp phương án hành trình thay thế trên các chuyến bay từ Đức về Hà Nội.