Đồng Nai: Đã bắt được con cá sấu xuất hiện tại khu vực suối cầu Cây Xanh

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Ơ, thành phố Đồng Nai cho biết chiều tối 17/8, các lực lượng chức năng địa phương phối hợp với người dân thôn Bù Xia đã bắt được một cá thể cá sấu tại khu vực suối cầu Cây Xanh. Con cá sấu này có trọng lượng hơn 10kg.

Sau khi khống chế con vật, Phòng Kinh tế xã Đăk Ơ phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn và Ban Chỉ huy Quân sự xã làm thủ tục bàn giao cá thể cá sấu cho Vườn Quốc gia Bù Gia Mập để cứu hộ, quản lý theo quy định.

Trước đó, chiều 25/7, người dân đi làm rẫy tại khu vực suối cầu Cây Xanh phát hiện một con vật nghi là cá sấu nổi trên mặt nước. Người dân nhanh chóng chụp ảnh và báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, xã Đăk Ơ phối hợp với Ban Quản lý thôn Bù Xia huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, vây bắt cá thể cá sấu. Tuy nhiên, nhiều đợt tìm kiếm không có kết quả do địa hình khu vực rộng, có nhiều vị trí thuận lợi cho cá sấu ẩn náu.

Trong thời gian tổ chức tìm kiếm, chính quyền địa phương tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế đến gần khu vực sông, suối khi không cần thiết và tăng cường quản lý trẻ nhỏ.

Việc bắt được cá sấu giúp giải tỏa mối lo ngại kéo dài gần 1 tháng qua của người dân Đăk Ơ, bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống và sản xuất quanh khu vực./.

Chính quyền tỉnh Đồng Nai xác minh thông tin xuất hiện cá sấu tại suối Cây Xanh Chính quyền xã Đăk Ơ (tỉnh Đồng Nai) đang xác minh thông tin người dân phản ánh phát hiện một con vật nghi là cá sấu tại khu vực suối Cây Xanh, thôn Bù Xia.