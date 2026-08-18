Động đất tại Colombia: 289 người thiệt mạng, quốc tế tăng cường viện trợ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tròn một tuần sau khi trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển Colombia, báo cáo cập nhật mới nhất cho biết số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 289 người, trong khi lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 143 người mất tích.

Trận động đất tồi tệ nhất thế kỷ 21 tại quốc gia Nam Mỹ này cũng đã khiến 4.187 người bị thương và làm xáo trộn cuộc sống của hơn 120.000 gia đình.

Với tâm chấn nằm tại San José del Palmar thuộc tỉnh Chocó, thảm họa đã để lại hậu quả tàn khốc trải dài khắp miền Tây và miền Trung đất nước, ảnh hưởng trực tiếp đến 472 đô thị.

Hơn 26.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, gần 128.000 công trình hư hại cùng hàng nghìn cơ sở hạ tầng công cộng như bệnh viện, trường học bị tàn phá.

Tại Cali - một trong những thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất - công tác dọn dẹp đống đổ nát và hỗ trợ người sống sót đang được ưu tiên hàng đầu.

Trước quy mô tàn phá rộng lớn, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng đẩy mạnh các nỗ lực viện trợ.

Ngày 17/8, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo thông qua Cơ chế Bảo vệ dân sự, Liên minh châu Âu (EU) đã huy động hàng trăm lều bạt, chăn màn và thiết bị khẩn cấp tới Colombia.

Cụ thể, Thụy Điển cung cấp 150 lều và 360 chăn, Đức gửi 3.000 dụng cụ nấu ăn và 2.500 bộ lọc nước, trong khi Luxembourg hỗ trợ 80 lều bạt.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết EU cũng giải ngân 2 triệu euro để cung cấp chăm sóc y tế, nơi tạm trú, nước sạch và thực phẩm cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Mỹ cũng thông báo điều động 10 tấn hàng hóa cứu trợ khẩn cấp (gồm vật tư tạm trú, nước sạch và thiết bị vệ sinh), bổ sung vào khoản hỗ trợ tài chính 26,5 triệu USD trước đó.

Colombia hiện đã tiếp nhận hơn 220 tấn hàng viện trợ nhân đạo từ El Salvador, Mexico, Chile và Peru, đồng thời nhận cam kết hỗ trợ 1,5 triệu euro từ Tây Ban Nha và Italy.

Các tổ chức, doanh nghiệp cũng tích cực chung tay cứu trợ. Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) và Liên đoàn Bóng đá Colombia (FCF) đã cùng quyên góp 1 triệu USD, trong khi Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết gói tài trợ 200 triệu USD.

Ở trong nước, các tỷ phú và giới doanh nhân Colombia cũng đóng góp hàng chục triệu USD nhằm góp phần tái thiết hệ thống y tế và giáo dục.

Dù nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ, công cuộc phục hồi của Colombia được dự báo sẽ vô cùng gian nan.

Tình trạng xây dựng không phép phổ biến cùng hạ tầng cũ kỹ tại các địa phương nghèo đã làm trầm trọng thêm thiệt hại.

Với chi phí tái thiết ước tính chiếm khoảng 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Chính phủ Colombia đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa duy trì các mục tiêu kinh tế vĩ mô./.

Tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau động đất tại Colombia Chính phủ Colombia đã mở các trường học, công viên và công trình công cộng làm nơi trú ẩn tạm thời, đồng thời cung cấp lều, nệm và thực phẩm cho người mất nhà, tiếp tục tìm kiếm người còn sống sót.