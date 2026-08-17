Pakistan bắt giữ gần 300 người nước ngoài liên quan đến trung tâm lừa đảo

Ngày 17/8, giới chức Pakistan thông báo cơ quan chức năng đã bắt giữ 258 người nước ngoài, sau khi tiến hành truy quét một nhóm nghi là "trung tâm gọi điện lừa đảo" tại thủ đô Islamabad.



Theo một quan chức thuộc Cơ quan Điều tra Liên bang (FIA) - cơ quan tình báo của Pakistan, tại thời điểm bắt giữ, các đối tượng đang vận hành một trung tâm gọi điện lừa đảo tại Gulberg Green, khu dân cư ở ngoại ô Islamabad.

Nhóm nhập cảnh vào Pakistan bằng thị thực du lịch, nhưng lại thực hiện các hoạt động trái phép trên. Những người bị bắt giữ, trong đó có nhiều công dân tại một số nước châu Á, đang bị tạm giam tại một nhà tù ở Rawalpindi.



Quan chức FIA cho biết cơ quan này đã thông báo vụ việc tới đại sứ quán các nước liên quan. Thông tin chi tiết về các cáo buộc đối với những đối tượng bị bắt giữ sẽ được công bố trong vài ngày tới do quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. Những người làm việc cho trung tâm lừa đảo có thể bị trục xuất khỏi Pakistan.



Theo truyền thông địa phương, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm người nước ngoài trên vào tuần trước.

Tháng 7/2025, một chiến dịch truy quét tương tự cũng được tiến hành, dẫn đến 149 người bị bắt giữ, trong đó có 71 người nước ngoài.

Những người này bị cáo buộc làm việc cho một trung tâm quy mô lớn chuyên vận hành các mô hình lừa đảo đầu tư./.

Campuchia đạt bước tiến trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến, đóng cửa 737 trung tâm, chuyển 268 vụ án với 2.773 nghi phạm sang tòa án và trục xuất hơn 21.000 người nước ngoài liên quan.

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