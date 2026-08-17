Đức: Mực nước sông xuống thấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận tải và du lịch

Mực nước ở một số con sông tại Đức, như Rhine, Danube và Elbe, tiếp tục xuống thấp kỷ lục, thấp hơn nhiều so với mức trung bình vào thời điểm này trong năm, gây gián đoạn nghiêm trọng cho giao thông đường thuỷ nội địa khi nhiều tầu phải ngừng chạy hoặc giảm tải trọng khoảng 80%.

Tình trạng thiếu nước xảy ra trong bối cảnh khô hạn kéo dài ở Đức, kèm theo những đợt nắng nóng thường xuyên, mà các nhà khoa học khẳng định một phần là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Sông Rhine, chảy qua các thành phố lớn ở phía Tây nước Đức, đã được sử dụng như một hành lang vận tải cho phần lớn Tây Âu từ thời La Mã.

Đây là tuyến đường thủy quan trọng nhất ở châu Âu, kết nối các vùng công nghiệp ở Đức, Thụy Sĩ và các quốc gia khác với các cảng lớn trên Biển Bắc, trong đó có cả Rotterdam ở Hà Lan.

Một số hoạt động vận chuyển trên các đoạn sông Rhine ở phía Nam đã bị gián đoạn do mực nước sông tiếp tục giảm xuống mức kỷ lục mới.

Cơ quan quản lý giao thông đường thủy nội địa WSV cho biết, mực nước tại Kaub, bang Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz), phía Tây Nam nước Đức, đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 15 cm trong tuần qua, cho thấy độ sâu của sông chỉ còn khoảng 115 cm ở điểm sâu nhất khiến hầu hết các chuyến tàu ở đó đã ngừng hoạt động.

Mặc dù chỉ có 1/10 hàng hóa ở Đức được vận chuyển qua hệ thống đường thuỷ nội địa, nhưng phương tiện này được sử dụng rất nhiều cho một số mặt hàng nhất định, như quặng, dầu mỏ, sản phẩm hóa chất và than đá.

Do đó, gián đoạn giao thông đường thuỷ buộc các ngành công nghiệp phụ thuộc vào nguồn cung này phải cắt giảm sản lượng, vì không chỉ nguồn cung bị giảm trong tình hình hiện tại mà giá vận chuyển cũng tăng mạnh.

Hạn hán cũng đang gây áp lực lên giá nhiên liệu, đặc biệt là ở cấp địa phương. Hiệp hội ô tô lớn nhất nước Đức, ADAC, cho biết mực nước thấp trên sông Rhine đang đẩy giá xăng dầu lên cao, vì các sà lan chở hàng trên sông Rhine vận chuyển lượng lớn dầu hoả, xăng và dầu diesel.

Chuyên gia thị trường nhiên liệu của ADAC, Christian Laberer, cho biết, vận tải đường thuỷ suy giảm khiến "chi phí hậu cần cho vận chuyển nhiên liệu và một số sản phẩm nhất định tăng mạnh."

Bên cạnh đó, theo các hiệp hội ngành xây dựng, ngành này cũng có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung do giao thông đường thuỷ bị gián đoạn.

Ông Thomas Reimann, Chủ tịch một hiệp hội đại diện cho các nhà thầu xây dựng tại bang Hesse của Đức, nói với Hãng thông tấn Đức (dpa), cát và sỏi, thường được vận chuyển với số lượng lớn đến các nhà máy bê tông, đang trở nên khó kiếm hơn và đắt hơn.

Liên đoàn Công nghiệp Xây dựng Đức (HDB) cũng cho biết các nhà cung cấp đã cảnh báo rằng mực nước thấp kéo dài có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt một số vật liệu xây dựng.

Nhựa đường, cốt liệu, đá tự nhiên, nhiên liệu và chất thải xây dựng bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Giám đốc điều hành HDB, Tim-Oliver Müller, cho biết khó có khả năng hoạt động xây dựng sẽ bị đình trệ trên diện rộng, nhưng nguy cơ thiếu hụt, chi phí hậu cần cao hơn và tình trạng chậm trễ đang gia tăng khi mực nước thấp kéo dài.

Mực nước của các con sông ở Đức được đo bằng các thiết bị đặt tại các điểm chiến lược trên dòng chảy của sông. Theo phóng viên TTXVN tại Đức, mức nước sông Elbe đoạn chảy qua trung tâm thành phố Dresden, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở bang Saxony (Sachsen), miền Đông nước Đức, là 45cm vào ngày 16/8, chưa bằng 1/3 mức trung bình 1,60 mét.

Các chuyến tầu du lịch dọc theo sông Elbe đều bị huỷ do mực nước quá thấp. Vì hiện chưa có dấu hiệu mực nước sẽ sớm được cải thiện, Công ty Weiße Flotte Sachsen GmbH đã phải thông báo hủy bỏ buổi hòa nhạc "Elbzauber" trên một sân khấu nổi trên sông với sự tham gia của ca sỹ nhạc pop gốc Nam Phi, Howard Carpendale, và Dàn nhạc Phim Đức Babelsberg dự kiến vào ngày 5/9, do "việc vận chuyển sân khấu nổi đến địa điểm biểu diễn cần phải có mực nước sông tối thiểu."

Một số dịch vụ phà qua sông Elbe cũng phải ngừng hoạt động hoặc vẫn hoạt động ở một số nơi nhưng chỉ vận chuyển lượng khách bằng 1/3 bình thường để giảm tải trọng. Phà chở ôtô ở Pillnitz vẫn hoạt động, nhưng đang ở mức độ nguy cấp, theo lời người lái phà.

Bang Hesse (Hessen), nơi có trung tâm tài chính Frankfurt, đã gia nhập hàng ngũ các bang của Đức áp dụng chính sách miễn trừ cho xe tải hạng nặng (HGV) vận chuyển hàng hóa vào các ngày Chủ nhật và ngày lễ. Biện pháp này có hiệu lực từ cuối tuần qua.



Thông thường, tất cả các hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe tải đều bị cấm trên các tuyến đường của Đức vào Chủ nhật và các ngày lễ, chỉ có một số trường hợp ngoại lệ áp dụng cho vận chuyển hàng hóa dễ hư hỏng.

Chính phủ liên bang Đức đã cho phép các bang được miễn trừ khỏi các quy định này vì hiện nay hành lang vận chuyển hàng hóa trên một số sông không còn hiệu quả.



Trước Hesse, các bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen), Rhineland-Palatinate, Saarland, Schleswig-Holstein và thành phố-bang Hamburg đều đã nới lỏng các quy định.

Baden-Württemberg, Bavaria (Bayern) và Mecklenburg Western-Pomerania (Mecklenburg-Vorpommern) cũng đều có kế hoạch cho phép vận chuyển hàng hóa bằng xe tải hạng nặng bắt đầu từ cuối tuần qua.



Bang Saxony cho đến nay lại có cách tiếp cận khác, bác bỏ ý tưởng cho phép vận chuyển hàng hóa bằng xe tải hạng nặng một cách tràn lan mà thay vào đó xem xét cấp giấy phép đặc biệt cho một số loại hình vận chuyển nhất định./.

Hạn hán nghiêm trọng tại nhiều quốc gia châu Âu Theo Cơ quan Liên bang về Môi trường Thụy Sĩ, trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 31/7, khoảng 20% số trạm quan trắc trên toàn quốc đã ghi nhận những mức nước thấp kỷ lục mới.

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