Ấn Độ: Cháy khách sạn khiến ít nhất 8 người thiệt mạng

Ngày 17/8, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy khách sạn ở bang Tây Bengal của Ấn Độ.

Các nạn nhân chủ yếu là tín đồ Hindu đến thị trấn Tarapith để cầu nguyện vào ngày thứ Hai cuối cùng của tháng Shravan - một tháng linh thiêng dành riêng cho thần Shiva.



Giới chức cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm tại một khách sạn 4 tầng gần đền Tarapith, khiến những khách trọ đang ngủ bị mắc kẹt khi ngọn lửa lan rộng khắp tòa nhà.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường với 22 xe chữa cháy đã được huy động, và ngọn lửa được khống chế sau khoảng 3 giờ. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã giải cứu được 22 người, trong đó có 9 người đang trong tình trạng bất tỉnh.



Hiện chủ khách sạn Bideshini, thuộc quận Birbhum đã bị bắt giữ để điều tra. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, trong khi các điều tra viên đang xem xét liệu các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy đầy đủ có được triển khai tại khách sạn này hay không.



Vụ việc xảy ra vào thời điểm thị trấn Tarapith vô cùng đông đúc khi hàng nghìn tín đồ Hindu đổ về để cầu nguyện trong tháng Shravan theo lịch Bengal.

Trước đó cùng ngày, tại bang Bihar, 7 người hành hương thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại đền Ashok Dham thuộc huyện Lakhisarai./.

Bangkok đình chỉ gần 80 cơ sở giải trí sau vụ cháy quán bar Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một quán bar hồi giữa tháng, Bangkok đã yêu cầu 79 cơ sở kinh doanh giải trí và các loại hình tương tự tạm ngừng hoạt động.

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