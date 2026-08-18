29 người Bangladesh được giải cứu sau 10 ngày lênh đênh trên Địa Trung Hải

Giới chức Bangladesh cho biết 29 công dân nước này đã được lực lượng chức năng Ai Cập giải cứu sau 10 ngày lênh đênh trên Địa Trung Hải trong hành trình vượt biển trái phép từ Libya tới Hy Lạp.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng do nắng nóng, mất nước và thiếu lương thực.

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn báo cáo sơ bộ của nhà chức trách Bangladesh cho biết nhóm người di cư được cảnh sát Ai Cập phát hiện ngày 13/8 ngoài khơi thành phố Marsa Matrouh.

Trong số 29 người được cứu, 18 người trong tình trạng nguy kịch hoặc bất tỉnh. Toàn bộ số người sống sót hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Marsa Matrouh dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Theo lời một người sống sót, nhóm ban đầu gồm 42 người, trong đó có 38 công dân Bangladesh và 4 công dân Sudan, rời thành phố Tobruk của Libya ngày 3/8 trên một xuồng cao su do đường dây buôn người tổ chức. Những người di cư được thông báo hành trình tới Hy Lạp chỉ kéo dài khoảng 36 giờ.

Tuy nhiên, do xuồng không được trang bị thiết bị định vị và cạn nhiên liệu giữa biển, cả nhóm đã bị mắc kẹt, trôi dạt suốt 10 ngày.

Trong thời gian này, 9 công dân Bangladesh và 1 công dân Sudan đã tử vong do thời tiết khắc nghiệt, thiếu nước uống và lương thực.

Sau nhiều ngày trên biển, các thi thể bị phân hủy, buộc những người sống sót phải thả xuống biển.

Giới chức Bangladesh đang phối hợp với cảnh sát và cơ sở y tế Ai Cập để hỗ trợ lãnh sự, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe của những người sống sót.

Sau khi sức khỏe ổn định và các thủ tục pháp lý tại Ai Cập được hoàn tất, Dhaka sẽ thu xếp đưa những người này về nước trong thời gian sớm nhất./.

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