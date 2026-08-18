Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đạt mức thấp kỷ lục

Tân Hoa xã đưa tin tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống còn 33%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, trong bối cảnh công chúng quan ngại về cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Đây là kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng tin Reuters và công ty nghiên cứu thị trường Ipsos phối hợp thực hiện vừa kết thúc vào ngày 17/8.

Kết quả thăm dò cho thấy chỉ 33% số người được hỏi trong cuộc khảo sát kéo dài 4 ngày cho biết họ ủng hộ kết quả công việc của ông Trump tại Nhà Trắng, trong khi 64% bày tỏ không ủng hộ.

Cuộc thăm dò cũng lưu ý rằng tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm từ mức 35% trong cuộc khảo sát kết thúc hồi đầu tháng này và thấp hơn bất kỳ thời điểm nào trong nhiệm kỳ hiện tại của ông. Tỷ lệ ủng hộ này bằng với mức thấp nhất trong nhiệm kỳ trước của ông Trump được ghi nhận vào tháng 12/2017.

Trong khi đó, cuộc thăm dò do tờ Financial Times công bố ngày 16/8 cho thấy 53% cử tri Mỹ nói rằng điều kiện sống của họ đã trở nên tồi tệ hơn dưới thời ông Trump, giữa lúc ngày càng nhiều người không hài lòng về cách nhà lãnh đạo Mỹ xử lý các vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói còn quá sớm để bàn về người kế nhiệm Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn còn quá sớm để bàn về ứng cử viên tổng thống 2028 và chưa chính thức ủng hộ ai trong đảng Cộng hòa.