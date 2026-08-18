Động đất tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 68

Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia, đã tăng lên 68 người, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục rà soát các khu vực bị ảnh hưởng và hàng chục nghìn người vẫn chưa thể trở về nhà do lo ngại dư chấn.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho hay phần lớn số người thiệt mạng được ghi nhận tại khu vực miền Trung đảo Flores, thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara.

Nhà chức trách thông báo đến ngày 17/8 chưa ghi nhận thêm trường hợp mất tích, song các đội cứu hộ vẫn tiếp tục triển khai hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm những nạn nhân có thể còn bị mắc kẹt.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết đã ghi nhận hơn 1.600 dư chấn kể từ khi xảy ra động đất vào sáng sớm 15/8. Những rung chấn liên tiếp khiến nhiều người dân lo sợ, không dám trở về những ngôi nhà đã bị hư hại và phải tiếp tục ngủ ngoài trời sang đêm thứ ba.

Theo BNPB, khoảng 12.800 người trên đảo Flores hiện không thể trở về nơi ở, phải tạm trú tại các trường học, đồn cảnh sát, trụ sở cơ quan chính quyền hoặc những khu lều tạm do người dân tự dựng.

Riêng tại khu vực Mbay, huyện Nagekeo, gần tâm chấn, nhiều người cho biết nhà cửa đã bị sập hoặc xuất hiện các vết nứt nghiêm trọng.

Nhà chức trách Indonesia cho biết ít nhất 914 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, bên cạnh hàng trăm ngôi nhà bị hư hại ở mức độ nhẹ hơn. Hàng chục công trình công cộng, trong đó có trường học, cơ sở y tế và trụ sở chính quyền, cũng bị ảnh hưởng.

Trong khi công tác tìm kiếm vẫn được triển khai, Indonesia cũng đang đẩy mạnh hoạt động cứu trợ các khu vực bị cô lập.

Không quân Indonesia cho biết đang vận chuyển 13 tấn hàng cứu trợ bằng hai máy bay Hercules và một máy bay Boeing, đồng thời triển khai trực thăng để đưa nhu yếu phẩm trực tiếp tới những cộng đồng khó tiếp cận. Hàng cứu trợ gồm thực phẩm, quần áo, nước sạch và thiết bị y tế khẩn cấp.

Bộ Y tế Indonesia đã điều hai bệnh viện dã chiến cùng các đội ngũ y tế khẩn cấp tới khu vực bị ảnh hưởng. Hơn 1.400 cảnh sát, binh sỹ và nhân viên thuộc các lực lượng khác cũng được triển khai tham gia cứu hộ, cứu trợ.

Trận động đất có tâm chấn nằm ở vùng biển nông ngoài khơi phía Bắc đảo Flores. Sau động đất, nhà chức trách từng phát cảnh báo sóng thần và người dân tại một số khu vực ven biển đã sơ tán lên vùng cao. Cảnh báo sau đó được dỡ bỏ, song chính quyền tiếp tục khuyến cáo người dân cảnh giác trước nguy cơ dư chấn và không trở lại các công trình bị hư hại.

Người dân Flores cũng có ký ức đau thương về trận động đất độ lớn 7,7 xảy ra tại khu vực này năm 1992, gây sóng thần và khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh kéo dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và trải rộng trên lưu vực Thái Bình Dương.

Trận động đất có độ lớn 9,1 xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra năm 2004 cũng gây sóng thần, khiến khoảng 220.000 người thiệt mạng trên toàn khu vực, trong đó khoảng 170.000 người tại Indonesia./.

Gần 13.000 người vẫn chưa thể trở về nhà sau động đất tại Indonesia Theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), tại thị trấn Mbay, người dân vẫn phải dựng các lều tạm bằng bạt và cọc để trú qua đêm sau trận động đất mạnh 7,7.