30 người Hồi giáo bị sát hại trong lúc cầu nguyện ở Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, các phần tử bị nghi là thánh chiến đã sát hại khoảng 30 người Hồi giáo trong lúc họ đang thực hiện lễ cầu nguyện vào cuối tuần trước tại làng Ungushi, bang Sokoto, miền Tây Bắc Nigeria. Đây là vụ tấn công mới nhất tại khu vực vốn đang bất ổn này.

Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng an ninh tại miền Bắc, trong đó có những vụ tấn công của các tổ chức thánh chiến và hoạt động của các băng nhóm tội phạm vũ trang.

Ông Shamsuddeen Mai Akwai, Thư ký Hội đồng chính quyền địa phương, ngày 17/8 cho biết những kẻ tấn công mang theo “vũ khí hiện đại” bị nghi thuộc nhóm Lakurawa, lực lượng liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Sahel tự xưng, vốn chủ yếu hoạt động ở Mali và nước láng giềng Niger.

Một người dân đề nghị giấu tên vì lý do an toàn cho biết vụ tấn công xảy ra sau khi 4 binh sỹ quân đội Nigeria bị sát hại tại địa phương này cũng trong ngày hôm đó.

Tại nhiều vùng nông thôn hẻo lánh của Nigeria, sự hiện diện của chính quyền, trong đó có lực lượng an ninh, còn hạn chế. Do nhiều cộng đồng nằm cách xa các trung tâm đô thị, thông tin về những vụ thảm sát có thể mất nhiều ngày mới được truyền ra bên ngoài.

Vùng Đông Bắc Nigeria vẫn là tâm điểm của cuộc nổi dậy thánh chiến kéo dài nhiều năm qua, đặc biệt với hoạt động của các nhóm vũ trang như Boko Haram và các nhánh liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số phần tử và nhóm thánh chiến đã mở rộng hoạt động sang miền Tây Bắc và miền Trung Nigeria. Đáng chú ý, các nhóm thánh chiến từ vùng Sahel cũng từng bước xâm nhập khu vực Tây Bắc Nigeria, làm phức tạp thêm tình hình an ninh ở nơi vốn là địa bàn hoạt động của nhiều băng nhóm tội phạm vũ trang./.

Thảm sát tại Tây Bắc Nigeria khiến ít nhất 30 người thiệt mạng Vụ tấn công tại bang Kaduna khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, tiếp tục cho thấy tình trạng mất an ninh kéo dài ở Nigeria, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tập kích và bắt cóc của các nhóm vũ trang.