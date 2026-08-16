Maroc ngăn chặn hàng trăm người tìm cách vượt biên vào Ceuta

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, lực lượng an ninh Maroc ngày 15/8 đã ngăn chặn hàng trăm người di cư, phần lớn từ khu vực phía Nam sa mạc Sahara, tìm cách vượt biên trái phép vào thành phố Ceuta của Tây Ban Nha.



Những người trên đã tập trung và ẩn náu tại một khu vực miền núi ở ngoại ô Fnideq, còn được gọi là Castillejos, gần Ceuta. Lực lượng an ninh Maroc đã triển khai chiến dịch giải tán nhóm người này và ngăn họ tiếp cận khu vực biên giới. Sau chiến dịch, những người di cư vẫn ở lại các khu vực xung quanh.



Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Maroc tăng cường đáng kể lực lượng an ninh dọc biên giới phía Bắc, sau khi xuất hiện những lời kêu gọi trên mạng xã hội tiến hành một cuộc vượt biên tập thể mới vào Ceuta ngày 15/8.



Trong những ngày gần đây, chính quyền Maroc đã tăng cường đáng kể các biện pháp an ninh xung quanh Fnideq và các tuyến đường dẫn tới Ceuta, triển khai số lượng lớn cảnh sát và binh sỹ, cùng các phương tiện tuần tra và thiết bị giám sát.



Các biện pháp trên được thực hiện do lo ngại những vụ vượt biên xảy ra trong 2 ngày 30 và 31/7 có thể tái diễn. Trong thời gian này, hàng chục nghìn người di cư đã tìm cách vào Ceuta bằng đường bộ và đường biển, tạo nên một trong những làn sóng di cư lớn nhất từng được ghi nhận trong khu vực.

Làn sóng người di cư chưa từng có đã khiến năng lực tiếp nhận của Ceuta bị quá tải. Gần 100 người đã thiệt mạng trong làn sóng này, mặc dù con số thương vong vẫn còn gây tranh cãi do số liệu được các cơ quan chức năng và các tổ chức nhân quyền đưa ra có sự khác biệt đáng kể./.

Tây Ban Nha bác yêu cầu đàm phán của Maroc về chủ quyền Ceuta và Melilla Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha khẳng định Ceuta và Melilla là bộ phận không thể tách rời của Tây Ban Nha và bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào đây sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào Tây Ban Nha.

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