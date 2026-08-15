Hàn Quốc phản đối các quan chức Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Ngày 15/8, Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối việc các quan chức và chính trị gia Nhật Bản viếng đền Yasukuni một ngày trước đó, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật Bản phát triển quan hệ song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố trên sau khi các bộ trưởng và nghị sỹ Nhật Bản đến thăm hoặc dâng lễ vật tại ngôi đền gây tranh cãi này nhân kỷ niệm ngày Nhật Bản tuyên bố đầu hàng năm 1945, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai tại châu Á.

Đền Yasukuni nằm tại thủ đô Tokyo, vốn là một biểu tượng của quá khứ quân phiệt của Nhật Bản thời chiến.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật Bản đối mặt với lịch sử một cách thẳng thắn và thể hiện sự hối tiếc về quá khứ thông qua hành động của mình, coi đó là nền tảng quan trọng để xây dựng mối quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Cùng ngày, Bộ trên đã triệu tập ông Kazuo Chujo, Phó Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc, để bày tỏ phản đối những chuyến viếng thăm đền thờ nhiều lần của quan chức Nhật Bản.

Trong khi đó, Vụ trưởng vụ chính sách quốc tế của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Kim Hak Jo cũng triệu tập Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản tại Seoul, ông Takeshi Nagayoshi, đến trụ sở Bộ và kịch liệt phản đối chuyến viếng thăm đền thờ của Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi./.

Nhật Bản-Hàn Quốc nâng cấp đối thoại an ninh “2+2” sau gần 30 năm Nhật Bản và Hàn Quốc lần đầu tổ chức đối thoại an ninh “2+2” cấp Thứ trưởng tại Seoul, tái khẳng định thúc đẩy hợp tác song phương và phối hợp ba bên với Mỹ trước những biến động trong khu vực.