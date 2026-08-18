Tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên thành phố Vĩnh Long

Sáng 18/8, tại Công viên thành phố Vĩnh Long (phường Long Châu), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Vĩnh Long (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Hoạt động nhằm làm rõ thông tin Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận trước đó về việc có khoảng 10 bộ đội hy sinh trong đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Theo thông tin, các thi thể bị chính quyền cũ đưa về hỏa thiêu tại một mương cạn ngoài hàng rào, gần cổng Nghĩa địa Đất Thánh Tây cũ, nay là khu vực Công viên thành phố Vĩnh Long, hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Long Châu.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Sau nghi lễ, lực lượng chức năng tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia.

Đại biểu trao đổi với các nhân chứng trước khi tiến hành khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 và Đội tìm kiếm, quy tập lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai quật tại các vị trí được xác định trên cơ sở tư liệu và thông tin từ nhân chứng.

Theo kế hoạch, việc tìm kiếm dự kiến thực hiện trong 5 ngày và có thể kéo dài nếu xuất hiện thêm thông tin. Hài cốt liệt sỹ quy tập được sẽ được lấy mẫu sinh phẩm, lập hồ sơ và bàn giao theo quy định. Sau khi hoàn thành, mặt bằng được hoàn trả như hiện trạng ban đầu.

Đại tá Lê Quang Vũ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết, thông qua tuyên truyền về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” người dân và cựu chiến binh trên địa bàn đã cung cấp thêm thông tin về khả năng còn hài cốt bộ đội tại khu vực này.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội thảo, xác minh thông tin và thống nhất chủ trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang liệt sỹ Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời gian đã hơn 50 năm, thông tin về vị trí có thể có sai lệch.

Các lực lượng tổ chức khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Bên cạnh đó, Công viên thành phố đã được nâng cấp nhiều lần. Lực lượng chuyên môn dự kiến tìm kiếm ở độ sâu từ 2-2,5 m. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lực lượng tìm kiếm xác định còn thông tin là còn khai quật, đồng thời mở rộng khu vực tìm kiếm khi cần thiết và thực hiện đầy đủ các quy trình lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN khi tìm thấy hài cốt, góp phần sớm xác định danh tính, đưa các liệt sỹ về an nghỉ tại nghĩa trang.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long, với tinh thần “còn thông tin là còn tìm kiếm, kiên quyết không để sót hài cốt liệt sỹ,” tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Qua triển khai, các lực lượng đã quy tập được hơn 104 hài cốt liệt sỹ, đồng thời lập hồ sơ, lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản và bàn giao để giám định ADN theo quy định. Tỉnh cũng đã lấy hơn 1.067 mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn để phục vụ xác định danh tính; đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao Viện Khoa học hình sự để giám định, tìm kiếm thông tin về danh tính liệt sỹ.

Qua rà soát của lực lượng chuyên môn cho thấy vẫn có khả năng còn sót hài cốt liệt sỹ tại các nghĩa trang tạm đã được quy tập trước đây. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch, phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát, tổ chức quy tập với quyết tâm không để sót hài cốt liệt sỹ./.

Thanh Hóa: Hoàn thành sớm lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàm Rồng Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa) có 1.943 phần mộ liệt sỹ, trong đó 1.000 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

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