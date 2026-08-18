TP Hồ Chí Minh: Vượt thời tiết sóng gió, đưa ngư dân gặp sự cố sức khỏe về bờ

Sáng 18/8, tàu cứu nạn SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa anh Nguyễn Văn Chí Thanh (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Đồng Tháp) là ngư dân trên tàu cá TG 90368 TS bị đau bụng dữ dội khi đang lao động trên biển về đến cầu cảng của Trung tâm tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình để đưa đi điều trị.

Trước đó, vào tối 17/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin từ chủ tàu cá TG 90368 TS đề nghị cứu nạn khẩn cấp ngư dân Nguyễn Văn Chí Thanh đang làm việc trên tàu bị đau dữ dội ở vùng bụng dưới bên phải, nghi bị đau ruột thừa. Sức khỏe của ngư dân đang chuyển biến xấu.

Thời điểm báo tin, tàu cá TG 90368 TS hoạt động tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 109 hải lý về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 85 hải lý về phía Đông, trong điều kiện thời tiết xấu, gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Ngay sau khi tiếp nhận tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Đài thông tin Duyên hải Hồ Chí Minh kết nối y tế từ xa, hướng dẫn cho tàu cá sơ cứu ngư dân, đồng thời hiệp đồng với các lực lượng liên quan để xây dựng phương án hỗ trợ tối ưu đưa nạn nhân về bờ nhanh nhất.

Trước tình huống khẩn cấp, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm đã điều động tàu SAR 413 (thường trực cầu cảng ở phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng các y bác sỹ của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xuất phát thực hiện nhiệm vụ.

Vượt qua điều kiện thời tiết sóng gió phức tạp, lúc 2 giờ 21 phút ngày 18/8, tàu cứu nạn SAR 413 đã tiếp cận tàu cá TG 90368 TS, tiếp nhận bệnh nhân, thực hiện các biện pháp chăm sóc y tế khẩn cấp và tăng tốc hành trình đưa bệnh nhân về bờ.

Đến 7 giờ cùng ngày, tàu SAR 413 đã cập cảng của Trung tâm tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, bàn giao ngư dân bị nạn cho gia đình và cơ quan chức năng để đưa đi điều trị./.

Kịp thời cứu ngư dân bị đứt cơ đùi, mất máu cấp và hôn mê trên biển Nhận được tin báo một ngư dân bị đứt cơ, mất máu cấp và hôn mê do bị dây siết chặt vào đùi khi đánh bắt hải sản, lực lượng Biên phòng đã kịp thời tiếp cận, sơ cứu, đưa bệnh nhân vào bờ điều trị.

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