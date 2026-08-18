Việt Nam-Mexico thúc đẩy hợp tác toàn diện về y học cổ truyền và châm cứu

Ngày 17/8, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tiếp, làm việc với Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez.

Hơn 20 năm qua, hợp tác y tế giữa Việt Nam và Mexico, đặc biệt trong lĩnh vực y học cổ truyền và châm cứu, đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đánh giá cao vai trò, sự hỗ trợ tích cực của Đảng Lao động Mexico đối với hợp tác y tế giữa hai nước, cũng như sự đồng hành, hợp tác bền bỉ của Đảng Lao động Mexico và Bệnh viện Châm cứu Trung ương trong hơn 20 năm qua.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp, có ba Trung tâm Châm cứu Việt Nam mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Mexico, Monterrey và Đại học Tự trị được duy trì hoạt động ổn định, trở thành mô hình hợp tác thiết thực, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân Mexico và quảng bá y học cổ truyền Việt Nam.

Các chuyên gia Việt Nam đã khám, điều trị cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân Mexico. Nhiều giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Việt Nam cũng đã sang Mexico giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm và trực tiếp điều trị cho người bệnh. Đây là mô hình hợp tác mang tính nhân văn, phi lợi nhuận, trong đó có chính sách hỗ trợ người cao tuổi, người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Hợp tác y tế giữa hai nước tiếp tục được củng cố sau chuyến thăm và làm việc tại Mexico của Đoàn Bộ Y tế Việt Nam do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng đoàn vào tháng 11/2025. Hai bên đã ký MOU hợp tác y tế giữa Bộ Y tế hai nước và Thỏa thuận hợp tác mới giữa Bệnh viện Châm cứu Trung ương và Đảng Lao động Mexico.

Các thỏa thuận này tạo cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong châm cứu, y học cổ truyền, đào tạo và trao đổi chuyên gia.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho biết Việt Nam xác định phát triển y học cổ truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. Hiện Bộ Y tế đang xây dựng Chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo nền tảng cho lĩnh vực này phát triển bền vững.

Một định hướng xuyên suốt của Việt Nam là kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Y tế sẽ tiếp tục chuẩn hóa các hướng dẫn chuyên môn, quy trình kỹ thuật cùng với đó là xây dựng các trung tâm y học cổ truyền mạnh ở cấp quốc gia và khu vực.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez. (Ảnh: T.M/Vietnam+)

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez chia sẻ với các định hướng được Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nêu, Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez cho rằng hợp tác y tế giữa Việt Nam và Mexico có ý nghĩa quan trọng và còn nhiều tiềm năng mở rộng. Trong đó, hai bên có thể tăng cường hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phòng và điều trị bệnh bằng y học cổ truyền, cũng như kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, thu hút chuyên gia và thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất, qua đó phát huy những kết quả đã đạt được và mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp và làm việc, các đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được trong hơn 20 năm hợp tác y dược cổ truyền giữa hai nước. Các đại biểu khẳng định đây là dịp có ý nghĩa để hai bên đánh giá kết quả hợp tác, đồng thời xác định những định hướng mới, đặc biệt trong y học cổ truyền, dược liệu nói chung và châm cứu nói riêng - lĩnh vực mang tính biểu tượng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mexico.

Về phía Bộ Y tế Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đề nghị các đơn vị chức năng hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác hiện có, đồng thời nâng cao chất lượng, tính bền vững và từng bước mở rộng quy mô hợp tác. Hai bên cũng cần thường xuyên rà soát kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đề xuất hai bên tăng cường đào tạo bác sỹ, chuyên gia Mexico về châm cứu; mở rộng trao đổi chuyên gia; phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo khoa học và chương trình trao đổi học thuật tại Việt Nam và Mexico. Qua đó, từng bước hình thành đội ngũ nhân lực tại chỗ có đủ năng lực chuyên môn, bảo đảm tính lâu dài và bền vững của các chương trình hợp tác.

Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ phải trực tiếp góp phần nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, hỗ trợ Việt Nam từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh./.

Phát huy vai trò của y học cổ truyền trong chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phát triển dược liệu, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và xây dựng thương hiệu quốc gia cho y học cổ truyền Việt Nam.