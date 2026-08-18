Từ mùa Thu độc lập năm 1945 đến mùa Thu khát vọng 2045

Tám mươi mốt năm đã đi qua từ mùa Thu 1945, nhưng khí thế Cách mạng Tháng Tám vẫn là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao của dân tộc Việt Nam.

Từ một đất nước bị đô hộ, Việt Nam bước ra ánh sáng, giành độc lập, kiên cường giữ nước và từng bước tạo dựng vị thế hôm nay. Trước những mục tiêu phát triển lớn của năm 2030 và 2045, tinh thần mùa Thu năm ấy tiếp tục thôi thúc Việt Nam tiến lên.

Trước Cách mạng Tháng Tám, dân tộc Việt Nam sống dưới ách áp bức của thực dân, phátxít. Nạn đói Ất Dậu năm 1945 cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu người. Trong hoàn cảnh ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước vùng lên Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ thân phận nô lệ, nhân dân trở thành người làm chủ đất nước. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi, đó là “một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta.” Nhưng giành được chính quyền mới chỉ là bước đầu.

Chính quyền cách mạng non trẻ phải cùng lúc chống “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.” Từ “Hũ gạo cứu đói”, “Tuần lễ vàng”, phong trào bình dân học vụ đến toàn dân kháng chiến, cả nước cùng góp sức giữ nền độc lập.

Rồi 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đó là gần 21 năm chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Gần ba thập kỷ chiến đấu, hy sinh đã làm nên thắng lợi của các cuộc kháng chiến, giữ vững độc lập, thống nhất non sông.Sau chiến tranh, đất nước lại bước vào một cuộc chiến khác là khắc phục hậu quả, vượt nghèo đói, tìm cách phát triển trong điều kiện vô cùng thiếu thốn.

Năm 1986, Đảng ta khởi xướng công cuộc Đổi mới đã mở ra con đường để đất nước từng bước thoát khỏi khủng hoảng, phá thế bao vây, cấm vận và hội nhập với thế giới.

40 năm Đổi mới đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo đất nước. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam nay đã trở thành một trong 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Quy mô nền kinh tế tăng gần 100 lần so với năm 1986, trong khi thu nhập bình quân đầu người từ dưới 100 USD đã tăng lên gần 5.000 USD.

Các cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn tấp nập các tàu làm hàng. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Nói về bước tiến dài của đất nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đặc biệt nhấn mạnh: Hành trình 8 thập kỷ qua, đặc biệt là 40 năm Đổi mới là hành trình của thay đổi tư duy lãnh đạo, quản lý đất nước của Đảng, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển, trong đó Đại hội VI của Đảng năm 1986 được coi là một cột mốc lịch sử.

Theo ông Nguyễn Dy Niên, để đất nước hôm nay tiếp tục tiến tới những mục tiêu trước mắt và lâu dài, điều quan trọng nhất vẫn là đổi mới tư duy, biết nhìn thế giới và nhìn lại chính mình, đồng thời phải biết tập hợp, trọng dụng người tài và giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập.

Khẳng định sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có tầm ảnh hưởng quốc tế, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Kostantin Ilyich Mogilevsky, đồng Chủ tịch Hội Lịch sử Nga từng nhấn mạnh lần đầu tiên trong lịch sử châu Á, phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đã tự mình lật đổ ách thống trị thực dân, mở tương lai đất nước.

Ngày nay, tiền lệ này đang trở nên đặc biệt thời sự."Cả thế giới đang trải qua sự chuyển đổi sâu sắc. Ngày càng nhiều quốc gia và dân tộc lựa chọn con đường phát triển tự do, độc lập dựa trên giá trị truyền thống của mình.

Thay đổi tích cực này thể hiện nguyên tắc bình đẳng của tất cả chủ thể tham gia vào quan hệ quốc tế đã chín muồi một cách khách quan" - ông Kostantin Ilyich Mogilevsky nhấn mạnh.

Những thành quả hôm nay là kết quả của nhiều thế hệ đã chịu đựng gian khổ, dám hy sinh, dám đổi mới và biết đứng dậy sau mỗi thử thách. Nhưng nhìn thẳng vào sự thật, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm.

Nguy cơ bẫy thu nhập trung bình, năng suất lao động thấp, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội, những vấn đề về an ninh phi truyền thống và các điểm nghẽn trong thể chế, môi trường kinh doanh là những bài toán không thể xem nhẹ.

Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu ở một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng là những nguy cơ phải kiên quyết đấu tranh.81 năm sau mùa Thu 1945, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Cán bộ, công chức bộ phận Một cửa xã Minh Đài (Phú Thọ) tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ hành chính cho người dân. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Việc tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hợp nhất các tỉnh, thành phố đang hướng tới nâng cao hiệu lực quản trị, đưa chính quyền gần dân hơn.

Cùng với cải cách bộ máy là thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân bên cạnh khu vực kinh tế Nhà nước. Đó là những nguồn lực quan trọng để Việt Nam tăng tốc bền vững, hiệu quả.

Bốn năm nữa là mốc 2030, 19 năm nữa là đến 2045 - thời điểm tròn một thế kỷ nước Việt Nam độc lập. Những mốc thời gian ấy không còn xa.

Đại hội XIV của Đảng đã xác lập đường hướng, khát vọng phát triển. Các Hội nghị Trung ương 2 và Trung ương 3 tiếp tục tạo nền tảng về tổ chức, cách vận hành, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở ra năng lực phát triển mới.

Các Kỳ họp của Quốc hội khóa XVI đã và đang quyết định nhiều vấn đề lớn. Tất cả hướng về mục tiêu xây dựng một Việt Nam sánh vai các cường quốc vào năm 2045.

Những dự báo quốc tế cũng đặt Việt Nam trước một tương lai nhiều triển vọng. Trong số đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính đến năm 2029, Việt Nam sẽ là nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới. Dự báo ấy càng đặt ra yêu cầu phải biết tận dụng tốt thời cơ, hành động đúng hướng và quyết liệt để hiện thực hoá khát vọng vươn lên.

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 mở ra trang sử mới cho dân tộc. 81 năm sau, Việt Nam đang đứng trước cuộc đổi thay lớn, từ nước đang phát triển trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Điều nối hai mùa Thu ấy chính là ý chí quật cường của một dân tộc không chịu khuất phục, là tinh thần tự lực tự cường, là sức mạnh đoàn kết và niềm tin vào con đường dân tộc đã lựa chọn dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những giá trị ấy tiếp tục được bồi đắp trong mỗi quyết sách đổi mới, trong hành trình phát triển đất nước hôm nay.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Muốn vượt qua mọi thử thách, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lấy lợi ích của dân tộc, của nhân dân làm tối thượng”./.

Phát huy giá trị Cách mạng Tháng Tám trong thời đại mới Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, những bài học về khát vọng độc lập, tự chủ, đoàn kết và nắm bắt thời cơ vẫn nguyên giá trị, soi đường cho Việt Nam trong hành trình vươn mình hôm nay.

​