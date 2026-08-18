Giá vé máy bay trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có dấu hiệu “hạ nhiệt”

Chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày (từ 29/8-2/9/2026), đến nay, giá vé máy bay nhiều chặng còn dồi dào và mức giá phù hợp, ổn định, giúp hành khách dễ cân đối chi phí, lựa chọn giờ bay hợp lý.

Tăng tải cung ứng, kéo vé bay giảm

Theo số liệu của các hãng hàng không Việt Nam, lượng tải cung ứng trong giai đoạn nghỉ lễ quốc khánh 2/9 năm nay trên các chặng bay du lịch trọng điểm nội địa đạt gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, tỷ lệ đặt chỗ trên các chặng bay du lịch chính như Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng, Quy Nhơn…

Cụ thể, ngày cao điểm hiện đã đạt trên 55%, như chặng Hà Nội-Đà Nẵng tỷ lệ đặt chỗ cao nhất ngày 29/8 đạt 55%, chặng Hà Nội-Phú Quốc 69%. Cá biệt có chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Tuy Hòa đạt 99% (hiện chỉ còn Vietnam Airlines khai thác), chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Côn Đảo đạt 98%, Hà Nội-Chu Lai 100%.

Bên cạnh đó, một số đường bay ngắn hiện còn nhiều chỗ: Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc tỷ lệ đặt chỗ cao nhất ngày 29/8 đạt 48%, Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang đạt 42%...

Đối với chặng bay trục Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ đặt chỗ hiện mới đạt trung bình dưới 39%, tỷ lệ ghế trống hiện còn khá nhiều, một phần do tần suất bay của chặng bay trục thường rất lớn và tỷ lệ đặt chỗ thấp phản ánh tâm lý hành khách thường đặt vé sát ngày khởi hành do nhu cầu du lịch đã giảm so với cao điểm Hè.

Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, các chặng bay du lịch trọng điểm dự kiến sẽ tiếp tục ghi nhận lượng đặt chỗ tăng nhanh trong những ngày sát dịp lễ 2/9.

“Nhìn chung các hãng hàng không hiện vẫn còn nhiều dư địa để kích cầu thông qua các chương trình khuyến mại, tối ưu giá vé và điều chỉnh tải cung ứng phù hợp với diễn biến thị trường trong thời gian tới. Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương được khai thác trở lại từ 19/8/2026 giúp hành khách có thêm lựa chọn phương thức di chuyển,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Phía Cục Hàng không Việt Nam cũng nhận định, giá vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9 năm nay có dấu hiệu “hạ nhiệt” so với mọi năm, dù cao hơn ngày thường, mức giá vé có thể xem là phù hợp, ổn định, giúp hành khách dễ cân đối chi phí, lựa chọn giờ bay hợp lý.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Qua khảo sát trên các trang bán vé máy bay trực tuyến, chặng bay Hà Nội-Phú Quốc, Vietjet có giá dao động từ khoảng 1,9-2,6 triệu đồng/chiều và hiện còn nhiều vé bay trải dài trong nhiều khung giờ trong ngày. Vietnam Airlines nhỉnh hơn với giá vé 2,6-4,5 triệu đồng/chiều. Trên chặng này, Sun PhuQuoc Airways niêm yết giá vé khoảng từ 2,5 triệu đồng/chiều.

Chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, Vietnam Airlines niêm yết ở mức giá phổ biến từ 1,7-2,8 triệu đồng/chiều, tùy giờ khởi hành; Vietjet cung cấp với mức giá dao động từ 1,6-2,3 triệu đồng/chiều.

Trên chặng Hà Nội-Đà Nẵng, giá vé của các hãng bay có mức tương đồng nhau. Cụ thể, Vietnam Airlines mức giá dao động từ 2,3-2,5 triệu đồng/chiều. Vietjet giá vé hơn 2,1-2,2 triệu đồng/chiều; Sun PhuQuoc Airways giá thấp nhất với hơn 2 triệu đồng/chiều.

Vé từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang trong ngày đầu kỳ nghỉ ở mức khoảng 1,5 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways hơn 2,2 triệu đồng/chiều; Vietjet mức giá từ 1,6 triệu đồng/chiều. Các chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh, Thanh Hóa có giá khoảng 1,6-2,2 triệu đồng. Chặng bay Hà Nội-Nha Trang, Vietnam Airlines mở bán giá hơn 2,5 triệu đồng/chiều; Vietjet Air gần 2 triệu đồng và Sun PhuQuoc Airways giá từ 2,2-2,3 triệu đồng/chiều.

“So với cùng thời điểm năm 2025, giá vé trên một số chặng bay đã giảm, việc bổ sung thêm tải cung ứng đã giúp thị trường có thêm nhiều mức giá và khung giờ để hành khách lựa chọn. Vé thấp thường tập trung ở các chuyến bay sáng sớm, đêm muộn hoặc chặng bay lệch đầu trong mùa cao điểm,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết.

Đồng loạt nhiều yếu tố làm “hạ nhiệt” vé bay

Phía Cục Hàng không Việt Nam cũng chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới vé bay “hạ nhiệt” là do năng lực vận tải được tăng cường và ổn định khi số lượng tàu bay khai thác tăng trở lại, lượng tải cung ứng trên các đường bay nội địa và quốc tế đều dồi dào hơn, mặt bằng giá theo quy luật thị trường sẽ giảm.

Trong thời gian qua, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động làm việc với các hãng bay để tối ưu hóa tần suất khai thác tại các sân bay, các đường bay trọng điểm. Vì vậy, lượng cung ứng ghế trên toàn mạng bay nội địa đã tăng trung bình hơn 10% so với năm trước, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách và góp phần điều tiết giá vé dịp cao điểm.

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mặt khác, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp cùng các cảng hàng không tạo điều kiện tối đa cho các chuyến bay đêm và sáng sớm. Các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động giảm giá vé ở các khung giờ này (thường thấp hơn giờ đẹp từ 30-50%). Điều này tạo ra nhiều dải vé giá rẻ, kéo mặt bằng giá vé trung bình toàn thị trường đi xuống.

Cùng với việc sự ổn định của chi phí đầu vào (giá nhiên liệu, chuỗi cung ứng linh kiện và bảo dưỡng tàu bay dần tháo gỡ), các hãng bay Việt Nam đã nghiên cứu, áp dụng chính sách dải vé linh hoạt, nhiều hành khách có xu hướng đặt vé sớm hơn để nhận ưu đãi, và lựa chọn các điểm đến du lịch đa dạng hơn cũng góp phần ổn định mặt bằng giá chung.

“Vé máy bay giảm giá sẽ tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại qua đường hàng không, đặc biệt với hoạt động du lịch nội địa và quốc tế trong dịp nghỉ lễ, giúp hỗ trợ phát triển ngành du lịch và các ngành dịch vụ liên quan (khách sạn, ăn uống, vận chuyển mặt đất),” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh./.

Vé bay dịp nghỉ lễ 2/9: Chiều đi còn nhiều chỗ, lúc về mức giá khá cao Vé máy bay trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đi đến một số điểm du lịch, nghỉ dưỡng của các hãng hàng không Việt Nam vẫn còn nhiều chỗ và hành khách có thể thoải mái lựa chọn mức giá phù hợp.