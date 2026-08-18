Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng những tâm huyết, tình cảm và đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Dung Cơ đối với quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Để bày tỏ niềm thương tiếc về việc đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ trần, sáng 18/8, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Tại lễ viếng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc và gia quyến đồng chí Chu Dung Cơ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng những tâm huyết, tình cảm và đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Dung Cơ đối với quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng, ưu tiên và sẵn sàng đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Khẳng định chủ trương nhất quán luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sự quan tâm, đóng góp thiết thực của các thế hệ lãnh đạo hai nước đối với quan hệ Việt-Trung là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục gìn giữ và phát huy, nỗ lực đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, bền vững./.