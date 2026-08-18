Chính trị

Tri ân là bổn phận thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương qua các thời kỳ.

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Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 18/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương, trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Huân chương #Huy hiệu Đảng